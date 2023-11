GP de Abu Dhabi na televisão: Um enigma para as equipas

Durante a final do Campeonato do Mundo, os pilotos e os técnicos têm de resolver um puzzle que é tão complicado em Abu Dhabi como no Bahrain: a primeira e a terceira sessões de treinos distorcem os resultados da qualificação e do Grande Prémio.

Há anos que o programa de treinos para o Grande Prémio de Abu Dhabi é um exercício mental para as equipas de Fórmula 1 e os seus pilotos, tal como aconteceu no Bahrain. Com efeito, os pilotos aprendem pouco na primeira sessão de treinos livres com vista às horas decisivas no Circuito de Yas Marina, uma vez que as condições atrás e à frente não correspondem ao que os espera na qualificação e na corrida.

A primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi tem lugar localmente às 13h30 (10h30 na Europa), sob um sol abrasador. Assim que o sol desaparece, a temperatura da pista desce. Esta é uma das razões pelas quais o fim de semana de corrida é tão difícil para pilotos e técnicos. Ao preparar o carro, os engenheiros têm de ter em conta a forma como a queda da temperatura do asfalto irá afetar o comportamento.

No Bahrain, as equipas podem, pelo menos, aproveitar os resultados dos testes de inverno, um luxo que não têm em Abu Dhabi.

No início da segunda sessão de treinos livres, às 17h00 locais (quase à mesma hora da qualificação e do início da corrida), o ar está normalmente cerca de cinco graus mais quente, enquanto a pista pode arrefecer até 15 graus.



O mesmo acontece no sábado: terceiro treino livre às 14h30 (Europa 11h30), qualificação a partir das 18h00, quando o sol se põe (Europa 15h00). O início do GP no domingo é às 17h00 (Europa 14h00).





