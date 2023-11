Toto Wolff (Mercedes) : Une déclaration de guerre à Ferrari

Avec les 7e et 8e places, Lewis Hamilton et George Russell ont certes pu récolter dix points au championnat du monde à Las Vegas. Mais l'équipe aurait pu faire bien mieux, le chef d'équipe Toto Wolff en est convaincu. Il se réjouit néanmoins de l'avant-dernier week-end de course de la saison.

"Las Vegas a été un événement extraordinaire. Nous avons assisté à une course fantastique, c'était visuellement spectaculaire et, dans l'ensemble, un grand prix qui a certainement contribué à accroître la notoriété du sport aux États-Unis", se réjouit-il. "Tout le monde a travaillé très dur pour faire de ce Grand Prix un tel succès et il faut rendre hommage à toutes les personnes impliquées".

"Sur la piste, c'était pour nous un cas de 'et si'. La vitesse de la voiture était forte. Sans les nombreux contacts, Lewis et George auraient tous deux pu se battre pour le podium", reconnaît le Viennois avec le recul.

Et face au duel au championnat du monde avec Ferrari pour la deuxième place au classement des constructeurs, Wolff ajoute : "Ferrari a réduit son retard au classement des constructeurs à quatre points et nous sommes prêts à tout donner à Abu Dhabi pour nous imposer face à eux. Ils ont montré une bonne forme ces derniers temps, mais nous savons que nous n'avons pas exploité tout notre potentiel lors des courses précédentes. La lutte sera serrée et nous espérons terminer la saison en force devant eux".

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12