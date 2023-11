Toto Wolff (Mercedes): Sfida alla Ferrari

A Las Vegas, il team Mercedes ha perso l'occasione di raccogliere punti importanti per la lotta per il secondo posto nel campionato mondiale. Il team boss Toto Wolff sa che la Ferrari è vicina. Ciononostante, sta combattendo.

Con il 7° e l'8° posto, Lewis Hamilton e George Russell sono riusciti a raccogliere dieci punti a Las Vegas. Tuttavia, il boss del team Toto Wolff è certo che la squadra avrebbe potuto fare molto meglio. Tuttavia, guarda con piacere al penultimo weekend di gara della stagione.

"Las Vegas è stato un evento straordinario. Abbiamo assistito a una gara fantastica, visivamente spettacolare e, nel complesso, a un grande Gran Premio che ha certamente contribuito ad accrescere il profilo di questo sport negli Stati Uniti", afferma soddisfatto. "Tutti hanno lavorato duramente per rendere il Gran Premio un tale successo e il merito va a tutte le persone coinvolte".

"In pista, per noi è stato un caso di 'what if'. Il passo della vettura era forte. Senza i numerosi contatti, sia Lewis che George avrebbero potuto lottare per il podio", ammette a posteriori il viennese.

E in vista del duello con la Ferrari per il secondo posto nel campionato costruttori, Wolff aggiunge: "La Ferrari ha ridotto il distacco nel campionato costruttori a quattro punti e siamo pronti a dare il massimo ad Abu Dhabi per prevalere su di loro. Hanno mostrato una buona forma negli ultimi tempi, ma sappiamo che nelle ultime gare non abbiamo sfruttato appieno il nostro potenziale. Sarà una battaglia serrata e speriamo di poter concludere la stagione con una forte prestazione davanti a loro".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12