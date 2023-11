Toto Wolff (Mercedes): Desafio à Ferrari

Em Las Vegas, a equipa Mercedes perdeu a oportunidade de conquistar pontos importantes para o campeonato, na luta pelo 2º lugar do campeonato do mundo. O chefe de equipa Toto Wolff sabe que a Ferrari está perto. No entanto, está a lutar.

Com o 7º e 8º lugares, Lewis Hamilton e George Russell conseguiram somar dez pontos em Las Vegas. No entanto, o chefe de equipa Toto Wolff tem a certeza de que a equipa poderia ter feito muito melhor. No entanto, ele olha para o penúltimo fim de semana de corrida da temporada com prazer.

"Las Vegas foi um evento extraordinário. Assistimos a uma corrida fantástica, foi visualmente espetacular e, em geral, um grande Grande Prémio que certamente ajudou a elevar o perfil do desporto nos Estados Unidos", afirma com satisfação. "Todos trabalharam arduamente para que o Grande Prémio fosse um sucesso e o mérito é de todos os envolvidos."

"Na pista, foi um caso de 'e se' para nós. O ritmo do carro era forte. Sem os numerosos contactos, tanto o Lewis como o George poderiam ter lutado pelo pódio", admite o vienense em retrospetiva.

E tendo em vista o duelo com a Ferrari pelo segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores, Wolff acrescenta: "A Ferrari reduziu a diferença no campeonato de construtores para quatro pontos e estamos prontos para dar tudo o que temos em Abu Dhabi para prevalecer contra eles. Eles têm mostrado uma boa forma recentemente, mas sabemos que não realizámos todo o nosso potencial nas últimas corridas. Vai ser uma batalha renhida e esperamos poder terminar a época com um desempenho forte à frente deles."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12