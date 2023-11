George Russell (Mercedes): "Una temporada extraña"

Hace un año, George Russell tenía motivos para estar orgulloso: En su primer año como piloto oficial de Mercedes, terminó en una fantástica cuarta posición en el campeonato del mundo, dos puestos por delante de la superestrella Lewis Hamilton, el joven Russell consiguió ocho podios en Grandes Premios y, por si fuera poco, también ganó su primer Gran Premio en Brasil tras el sprint. Como resultado, las expectativas para 2023 eran enormes.

Un año después, el ambiente es de resaca: George Russell se ha hundido hasta la octava posición en el campeonato del mundo, subiendo al podio una sola vez en toda la temporada (en Barcelona), mientras que Hamilton es tercero en el campeonato del mundo con seis apariciones en el podio.

La colisión con Max Verstappen en Las Vegas encaja con la chapucera temporada de Russell, de 25 años: "Un reflejo de mi temporada. Tiré por la borda un potencial tercer puesto".

"Esta temporada ha sido un completo desastre para mí. Sólo me queda un objetivo: quiero ayudarnos a defender el segundo puesto en la Copa de Constructores. Pero la forma en que está yendo mi año es una verdadera lástima".



"He perdido puntos importantes con demasiada frecuencia. El fallo del motor en Melbourne me costó un puesto entre los tres primeros, incluso la victoria. En Zandvoort, la carrera no fue a nuestro favor en condiciones mixtas. En Singapur, me estrellé contra el muro en tercera posición. También cometí un error en Canadá y perdí otros diez puntos. En Bakú, la lié en la re-salida, en Las Vegas el error con Verstappen".



"En definitiva, 2023 es una temporada extraña. A menudo teníamos una velocidad realmente sólida, pero muchos buenos resultados se nos escaparon de las manos. Es una temporada de oportunidades perdidas. A veces es así en el automovilismo: cuando tienes una buena racha, a menudo tienes suerte; y cuando las cosas van mal, a menudo tienes mala suerte."



"Quiero tomarme mi tiempo el próximo invierno para analizar cómo ha ido 2023. Hace un año, un buen resultado tras otro parecían llegar fácilmente. En 2023, sin embargo, aunque pensaba que era más fuerte en clasificación y en carrera, estos resultados no se materializaron en su mayoría. Quiero tomarme mi tiempo para analizarlo".



A la pregunta de cómo de competitivo será Mercedes en Abu Dhabi, Russell dice: "Me han sorprendido muchas cosas este año. Hubo carreras en las que pensé que seríamos muy fuertes, y luego las cosas salieron de otra manera. Y otros fines de semana fue al revés. Estoy abierto a todo. Pero el hecho es que Ferrari es probablemente más rápido que nosotros en clasificación, pero en muchas carreras hemos tenido mejor ritmo en carrera."



"Tenemos un baile caliente con Ferrari y fueron muy buenos en Las Vegas. Tendremos que conseguir que nuestro rendimiento esté a punto para mantenernos por delante."





Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12