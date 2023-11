George Russell (Mercedes) : "Une saison étrange".

Il y a un an, George Russell pouvait être vraiment fier : Lors de sa première année en tant que pilote d'usine Mercedes, il a terminé à la quatrième place du championnat du monde, deux rangs devant la superstar Lewis Hamilton, le jeune Russell a décroché huit podiums de GP et, pour couronner le tout, il a remporté son premier Grand Prix au Brésil après le sprint. Les attentes pour 2023 étaient alors énormes.

Un an plus tard, c'est la cata : George Russell a chuté à la huitième place du championnat du monde et n'est monté qu'une fois sur le podium (à Barcelone), tandis que Hamilton est troisième du championnat du monde avec six podiums.

La collision avec Max Verstappen à Las Vegas correspond à la saison ratée de Russell, 25 ans : "Un reflet de ma saison. J'ai laissé filer une possible troisième place".

"Cette saison est un désastre complet pour moi. Je n'ai plus qu'un seul objectif : contribuer à défendre notre deuxième place en Coupe des constructeurs. Mais la façon dont se déroule mon année, c'est vraiment dommage".



"J'ai perdu beaucoup trop de points importants. La panne de moteur à Melbourne m'a coûté une place parmi les trois meilleurs, peut-être même la victoire. À Zandvoort, la course ne s'est pas déroulée en notre faveur dans des conditions mixtes. À Singapour, j'ai pris la troisième place dans le mur. Au Canada, j'ai également commis une erreur et j'ai perdu dix points. A Bakou, j'ai raté le redémarrage, à Las Vegas, l'erreur avec Verstappen".



"Finalement, 2023 est une saison étrange. Nous avons souvent eu une vitesse vraiment solide, mais beaucoup de bons résultats nous ont filé entre les doigts. C'est une saison d'occasions manquées. Parfois, c'est comme ça dans le sport automobile - quand tu fais une bonne course, tu as souvent de la chance ; et quand le ver est dans le fruit, tu as souvent de la malchance".



"L'hiver prochain, je veux analyser tranquillement comment s'est déroulée l'année 2023. Il y a un an, les bons résultats se sont enchaînés sans que je m'en rende compte. Mais en 2023, même si je trouvais que j'étais plus fort en qualification et en course, ces résultats ne venaient généralement pas. Je veux y réfléchir à tête reposée".



Interrogé sur la compétitivité de Mercedes à Abu Dhabi, Russell répond : "J'ai souvent été surpris à ce sujet cette année. Il y a eu des courses où je pensais que nous serions très forts, et puis ça s'est passé autrement. Et d'autres week-ends, c'est l'inverse qui s'est produit. Je suis ouvert à tout. Mais le fait est que Ferrari est probablement plus rapide que nous en qualifications, mais dans de nombreuses courses, nous avions le meilleur rythme en course".



"Nous avons une danse chaude avec Ferrari, et ils ont été très bons à Las Vegas. Nous devrons être au top de notre performance pour garder l'avantage".





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12