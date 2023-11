George Russell (Mercedes): "Una stagione strana".

Un anno fa, George Russell aveva tutte le ragioni per essere orgoglioso: Nel suo primo anno come pilota ufficiale Mercedes, ha ottenuto un fantastico quarto posto nel campionato mondiale, due posizioni davanti alla superstar Lewis Hamilton, il giovane Russell ha conquistato otto podi in GP e, per finire, ha anche vinto il suo primo Gran Premio in Brasile dopo la volata. Di conseguenza, le aspettative per il 2023 erano enormi.

Un anno dopo, l'atmosfera è quella dei postumi della sbornia: George Russell è crollato all'ottavo posto nel campionato del mondo, salendo sul podio solo una volta in tutta la stagione (a Barcellona), mentre Hamilton è terzo nel campionato del mondo con sei presenze sul podio.

La collisione con Max Verstappen a Las Vegas si inserisce nella stagione fallimentare del 25enne Russell: "Un'immagine speculare della mia stagione. Ho buttato via un potenziale terzo posto".

"Questa stagione è stata un vero disastro per me. Mi è rimasto un solo obiettivo: voglio aiutarci a difendere il secondo posto nella Coppa Costruttori. Ma il modo in cui sta andando il mio anno è un vero peccato".



"Ho perso punti importanti troppo spesso. Il guasto al motore a Melbourne mi è costato un posto tra i primi tre, forse anche la vittoria. A Zandvoort, la gara non è andata a nostro favore in condizioni miste. A Singapore mi sono schiantato contro il muro in terza posizione. In Canada ho commesso un errore e ho perso altri dieci punti. A Baku ho sbagliato la ripartenza, a Las Vegas l'errore con Verstappen".



"In definitiva, la stagione 2023 è una stagione strana. Spesso abbiamo avuto velocità davvero solide, ma molti buoni risultati ci sono sfuggiti. È una stagione di occasioni mancate. A volte è così nel motorsport: quando si ha una buona prestazione, spesso si è fortunati; e quando le cose vanno male, spesso si è sfortunati".



"Il prossimo inverno voglio prendermi il tempo necessario per analizzare come è andato il 2023. Un anno fa, un buon risultato dopo l'altro sembrava arrivare facilmente. Nel 2023, invece, anche se pensavo di essere più forte in qualifica e in gara, questi risultati per lo più non si sono concretizzati. Voglio prendermi il tempo necessario per valutare questo aspetto".



Alla domanda su quanto sarà competitiva la Mercedes ad Abu Dhabi, Russell ha risposto: "Sono stato sorpreso molto quest'anno. Ci sono state gare in cui pensavo che saremmo stati molto forti, ma poi le cose sono andate diversamente. E in altri fine settimana è successo il contrario. Sono aperto a tutto. Ma il fatto è che la Ferrari è probabilmente più veloce di noi in assetto da qualifica, ma in molte gare abbiamo avuto il passo migliore in gara".



"Con la Ferrari c'è un ballo caldo e loro sono stati molto bravi a Las Vegas. Dovremo fare in modo che le nostre prestazioni siano all'altezza per rimanere in testa".





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12