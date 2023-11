George Russell (Mercedes): "Uma época estranha"

A época de 2023 de George Russell é uma desilusão: apenas um lugar no pódio em 21 das 22 corridas do campeonato do mundo (terceiro em Espanha), oitavo lugar na classificação intermédia. O britânico fala de "um ano de oportunidades perdidas".

Há um ano, George Russell tinha todos os motivos para estar orgulhoso: No seu primeiro ano como piloto de fábrica da Mercedes, terminou num fantástico quarto lugar no campeonato do mundo, dois lugares à frente da superestrela Lewis Hamilton, o jovem Russell conquistou oito pódios em GPs e, para cúmulo, também venceu o seu primeiro Grande Prémio no Brasil após o sprint. Como resultado, as expectativas para 2023 eram enormes.

Um ano depois, o ambiente é de ressaca: George Russell caiu para o oitavo lugar no campeonato do mundo, tendo subido ao pódio apenas uma vez em toda a época (em Barcelona), enquanto Hamilton é terceiro no campeonato do mundo com seis presenças no pódio.

A colisão com Max Verstappen em Las Vegas enquadra-se na época falhada de Russell, de 25 anos: "Uma imagem espelhada da minha época. Deitei fora um potencial terceiro lugar".

"Esta época tem sido um desastre completo para mim. Só me resta um objetivo - quero ajudar-nos a defender o segundo lugar na Taça dos Construtores. Mas a forma como o meu ano está a correr é uma verdadeira vergonha."



"Tenho perdido pontos importantes com demasiada frequência. A falha de motor em Melbourne custou-me um lugar entre os três primeiros, talvez até a vitória. Em Zandvoort, a corrida não correu a nosso favor em condições mistas. Em Singapura, bati no muro em terceiro lugar. Também cometi um erro no Canadá e perdi mais dez pontos. Em Baku, fiz asneira no arranque, em Las Vegas o erro com o Verstappen".



"No final das contas, 2023 é uma temporada estranha. Muitas vezes tivemos uma velocidade realmente sólida, mas muitos bons resultados escaparam-nos por entre os dedos. É uma época de oportunidades perdidas. Por vezes, é assim no desporto automóvel - quando temos uma boa corrida, muitas vezes temos sorte; e quando as coisas correm mal, muitas vezes temos azar."



"No próximo inverno, quero ter tempo para analisar como correu 2023. Há um ano, um bom resultado após o outro parecia vir facilmente. Em 2023, no entanto, apesar de pensar que estava mais forte na qualificação e na corrida, estes resultados não se concretizaram. Quero ter o meu tempo para analisar isso".



Quando questionado sobre a competitividade da Mercedes em Abu Dhabi, Russell diz: "Fiquei muito surpreendido este ano. Houve corridas em que pensei que seríamos muito fortes, mas as coisas acabaram por ser diferentes. E noutros fins-de-semana foi ao contrário. Estou aberto a tudo. Mas o facto é que a Ferrari é provavelmente mais rápida do que nós na qualificação, mas em muitas corridas tivemos o melhor ritmo na corrida."



"Temos uma dança quente com a Ferrari e eles foram muito bons em Las Vegas. Teremos de melhorar o nosso desempenho para nos mantermos à frente."





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12