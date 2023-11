Max Verstappen : "Travailler sur les points faibles et les points forts".

Max Verstappen a remporté à Las Vegas son 18e GP de la saison. La star de Red Bull Racing espère poursuivre sa série de succès l'année prochaine. Et il raconte comment l'équipe compte y parvenir.

L'année 2023 de la Formule 1 restera longtemps dans les mémoires de Red Bull Racing - c'est déjà une certitude avant la finale de la saison à Abu Dhabi. L'équipe de Milton Keynes a remporté 20 des 21 courses de cette année, le champion Max Verstappen est monté 18 fois sur la plus haute marche du podium, et le Néerlandais espère surfer sur la vague du succès l'année prochaine encore.

"Elle finira bien sûr un jour, mais pas trop tôt, j'espère", a déclaré la star de Red Bull Racing à propos de sa série de succès. Le fait qu'il puisse remporter son 54e GP à Abu Dhabi et dépasser Sebastian Vettel dans le classement éternel est "bien sûr fou, c'est un chiffre incroyable et ce serait génial si cela se produisait".

"Mais nous nous concentrons aussi sur l'année prochaine et sur le fait de prendre l'élan et de continuer à gagner", a souligné Verstappen, qui a également révélé : "Nous faisons bien sûr de notre mieux et nous connaissons nos faiblesses. Nous y travaillons autant qu'à améliorer encore nos points forts".

"Il est clair que nous avons aussi des faiblesses, il suffit de regarder Singapour. En général, nous n'avons pas été aussi forts sur les circuits routiers, où nous avons plus de problèmes, et nous pouvons aussi nous améliorer dans le franchissement des bordures et des bosses", a précisé le triple champion.

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12