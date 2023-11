Max Verstappen: "Trabalhar nos pontos fracos e nos pontos fortes"

O ano de 2023 da Fórmula 1 ficará para sempre na memória da Red Bull Racing - isso já é claro antes do final da temporada em Abu Dhabi. A equipa de Milton Keynes venceu 20 das 21 corridas disputadas este ano, com o campeão Max Verstappen a subir ao degrau mais alto do pódio 18 vezes, e o holandês espera poder continuar a aproveitar a onda de sucesso no próximo ano.

"Claro que vai acabar em algum momento, mas espero que não seja tão cedo", disse a estrela da Red Bull Racing sobre sua série de sucessos. O facto de poder conquistar a sua 54ª vitória num GP em Abu Dhabi e ultrapassar Sebastian Vettel na tabela de classificação de todos os tempos é "obviamente uma loucura, é um número incrível e seria ótimo se funcionasse".

"Mas também nos estamos a concentrar no próximo ano e em levar o ímpeto connosco e continuar a ganhar", sublinhou Verstappen, que também revelou: "Estamos obviamente a fazer o nosso melhor e conhecemos as nossas fraquezas. Estamos a trabalhar nisso, bem como a melhorar os nossos pontos fortes".

"É claro que também temos pontos fracos, basta olhar para Singapura. Em geral, não fomos tão fortes nos circuitos de rua, temos mais problemas aí, e também podemos melhorar quando passamos por cima de lancis e lombas", especificou o tricampeão quando questionado.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12