Charles Leclerc (Ferrari) : "Le duel avec Mercedes".

Le champion du monde Max Verstappen s'est une nouvelle fois distingué à Las Vegas en remportant son 53e GP. Derrière, les spectateurs ont assisté à un superbe duel entre Sergio Pérez et Charles Leclerc, le pilote Ferrari s'emparant de la deuxième place juste avant la fin, avec une attaque époustouflante sur le Mexicain.

Encouragé par le fort week-end de Ferrari dans la ville des paillettes, Leclerc veut atteindre deux objectifs lors de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi. "Nous ne sommes plus qu'à quatre points de Mercedes dans la coupe des constructeurs, il est clair que nous voulons conquérir cette place". A cet égard, la courbe de forme parle en faveur des Italiens.

Le Monégasque Leclerc, 26 ans, à Abu Dhabi : "Nous avons une bonne course en ce moment, mais nous pouvons parler jour et nuit des courbes de forme, le fait est que tout doit être parfait chez nous si nous voulons encore rattraper Mercedes quasiment avant la ligne d'arrivée. Il faudra vraiment que tout soit au point".

Qui sera le plus rapide sur le circuit de Yas Marina, Ferrari ou Mercedes ? Charles pense que "cela dépendra de détails. Je pense qu'au final, la décision sera prise par celui qui fera le plus avec ses possibilités".



Au classement des pilotes, Charles Leclerc ne peut plus être délogé de la septième place, mais mathématiquement, il peut encore progresser jusqu'à la quatrième place.



Actuellement, Carlos Sainz est quatrième du championnat du monde avec 200 points, Fernando Alonso, cinquième du championnat, a le même nombre de points (mais Carlos est devant en raison de sa victoire à Singapour), puis le pilote McLaren Lando Norris est sixième avec 195 points, derrière lui Leclerc est septième avec 188 points.





Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12