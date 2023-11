Charles Leclerc (Ferrari): Questo è il duello con la Mercedes

Il monegasco Charles Leclerc si è esibito in una magnifica performance a Las Vegas e si è assicurato il secondo posto all'ultimo giro. Il cinque volte vincitore di un GP persegue due obiettivi nella finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi.

Il campione del mondo Max Verstappen si è dimostrato ancora una volta un fuoriclasse a Las Vegas, conquistando la sua 53a vittoria in un GP. Dietro di lui, gli spettatori sono stati entusiasti del fantastico duello tra Sergio Pérez e Charles Leclerc, con il pilota della Ferrari che ha strappato il secondo posto poco prima della fine con un attacco mozzafiato al messicano.

Spinto dall'ottimo weekend della Ferrari nella città scintillante, Leclerc vuole raggiungere due obiettivi nella finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi. "Siamo a soli quattro punti dalla Mercedes nella Coppa Costruttori, quindi vogliamo chiaramente conquistare questa posizione". La curva della forma parla a favore degli italiani.

Il 26enne monegasco Leclerc ad Abu Dhabi: "Siamo in un buon momento, ma possiamo parlare di curve di forma giorno e notte, il fatto è che tutto deve andare per il verso giusto se vogliamo raggiungere la Mercedes prima del traguardo. Tutto deve andare per il verso giusto".

Chi sarà più veloce sul circuito di Yas Marina, la Ferrari o la Mercedes? Charles è convinto: "Dipende dai dettagli. Credo che alla fine il fattore decisivo sarà chi sfrutterà al meglio le proprie opportunità".



Charles Leclerc non può più essere scalzato dal settimo posto nella classifica piloti, ma matematicamente può ancora salire al quarto posto.



Carlos Sainz è attualmente quarto in campionato con 200 punti, Fernando Alonso ha lo stesso numero di punti al quinto posto (ma Carlos è in vantaggio grazie alla vittoria di Singapore), seguito dal pilota della McLaren Lando Norris al sesto posto con 195 punti e Leclerc al settimo con 188 punti.





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12