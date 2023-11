Charles Leclerc (Ferrari): Este é o duelo com a Mercedes

Charles Leclerc, do Mónaco, teve um desempenho magnífico em Las Vegas e garantiu o segundo lugar na última volta. O cinco vezes vencedor de um GP tem dois objectivos para a final do campeonato do mundo em Abu Dhabi.

O campeão do mundo Max Verstappen voltou a estar em grande plano em Las Vegas e alcançou a sua 53ª vitória num GP. Atrás dele, os espectadores ficaram encantados com o fantástico duelo entre Sergio Pérez e Charles Leclerc, com o piloto da Ferrari a conquistar o segundo lugar pouco antes do final com um ataque de cortar a respiração ao mexicano.

Estimulado pelo forte fim de semana da Ferrari na cidade brilhante, Leclerc quer atingir dois objectivos na final do campeonato do mundo em Abu Dhabi. "Estamos apenas a quatro pontos da Mercedes na Taça dos Construtores, por isso queremos claramente conquistar esta posição." A curva de forma fala a favor dos italianos.

O monegasco Leclerc, de 26 anos, em Abu Dhabi: "Estamos numa boa fase, mas podemos falar de curvas de forma dia e noite, o facto é que tudo tem de correr a nosso favor se quisermos apanhar a Mercedes mesmo antes da meta. Tudo tem mesmo de encaixar."

Quem será mais rápido no Circuito de Yas Marina, Ferrari ou Mercedes? Charles acredita: "Isso depende dos pormenores. Penso que o fator decisivo será, em última análise, quem aproveitar ao máximo as suas oportunidades."



Charles Leclerc não pode mais ser deslocado do sétimo lugar na classificação dos pilotos, mas matematicamente ele ainda pode subir para o quarto lugar.



Carlos Sainz está atualmente em quarto lugar no campeonato com 200 pontos, Fernando Alonso tem o mesmo número de pontos em quinto lugar (mas Carlos está à frente devido à sua vitória em Singapura), seguido pelo piloto da McLaren Lando Norris em sexto lugar com 195 pontos e Leclerc em sétimo com 188 pontos.





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12