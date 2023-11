Fernando Alonso: "2023 es mi mejor temporada en F1"

La competición se quedó boquiabierta: Fernando Alonso condujo a Aston Martin a cinco podios en las seis primeras carreras de la temporada.

Más tarde, Aston Martin cometió algunos errores en el desarrollo del bólido AMR23, como admitió el jefe del equipo, Mike Krack. Pero Alonso demostró que no ha perdido ni un ápice de su habilidad con un segundo puesto en las traicioneras condiciones de la pista en Zandvoort y con su gran actuación en Brasil en el duelo con Sergio Pérez.

En Abu Dhabi, Fernando hace balance de su temporada así: "Estoy muy satisfecho con mi rendimiento este año. De hecho, creo que es mi mejor temporada en Fórmula 1, al mismo nivel que 2012 con Ferrari. Estaba motivado, estaba en forma, rendí muy bien en algunas de las condiciones más difíciles."

¿Qué carreras son especialmente memorables para el 32 veces ganador de un GP? Alonso continúa: "Diría que Bahréin, Mónaco, Canadá, Monza y Brasil, esas fueron mis cinco mejores personales".



Bueno, tercer puesto en Bahréin, segundo puesto en Mónaco y Canadá, tercer puesto en Brasil, pero ¿por qué noveno puesto en Monza?



Fernando continúa: "Me doy cuenta de que la gente no recordará este noveno puesto. Pero sé que probablemente teníamos el coche más lento de Italia, o quizá el segundo más lento, y aun así acabar entre los diez primeros fue muy satisfactorio."



Con la mano en el corazón: ¿Qué tan cerca estuvo Aston Martin de una victoria este año? Fernando cree: "Una victoria era posible. Estuvimos cerca en Mónaco, incluso podríamos haberlo conseguido con un cambio de neumáticos diferente. Si hubiera estado en una posición diferente en la resalida de Zandvoort, podría haber salido bien. En última instancia, no hay equipo que merezca ganar más este año que Aston Martin".



"Pero no miro atrás con amargura, sino todo lo contrario. Lo que hemos conseguido este año es increíble. Sólo veo cosas positivas. Hemos sido muy fuertes, especialmente en el primer tercio de la temporada, lo que ha sorprendido a mucha gente. A veces nos sorprendíamos a nosotros mismos. De repente estábamos luchando en igualdad de condiciones con Mercedes y Ferrari".



"Luego nos quedamos un poco atrás en términos de desarrollo. Eso demuestra que aún no funcionamos al máximo nivel. Pero en general, han sido unos meses increíbles. Hace un año, nunca habría soñado con lograr algo así. La primera vez que probé para Aston Martin fue hace poco menos de un año, aquí, después de la final del Campeonato del Mundo, y si alguien me hubiera dicho entonces lo buenos que seríamos en 2023, nunca lo habría creído".





Carrera, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12