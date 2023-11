Fernando Alonso : "2023 est ma meilleure saison en F1

La concurrence était à plat : Fernando Alonso est monté cinq fois sur le podium avec Aston Martin lors des six premières courses de la saison.

Par la suite, Aston Martin s'est un peu trompé dans le développement de la voiture de course de type AMR23, comme l'a reconnu le chef d'équipe Mike Krack. Mais Alonso a montré qu'il n'avait rien perdu de ses capacités en terminant deuxième dans des conditions de piste piégeuses à Zandvoort et en se montrant très fort au Brésil dans son duel avec Sergio Pérez.

A Abu Dhabi, Fernando fait le point sur sa saison : "Je suis extrêmement satisfait de ma propre performance cette année. Je pense même que c'est ma meilleure saison en Formule 1, au même niveau qu'en 2012 avec Ferrari. J'étais motivé, j'étais en forme, j'ai réalisé de très bonnes performances dans des conditions parfois très difficiles".

Quelles sont les courses qui ont laissé un souvenir particulièrement fort à celui qui a remporté 32 GP ? Alonso poursuit : "Je dirais - Bahreïn, Monaco, Canada, Monza et Brésil, c'était mon top cinq personnel".



Bon, troisième place à Bahreïn, deuxième place à Monaco et au Canada, troisième place au Brésil - mais pourquoi une neuvième place à Monza ?



Fernando poursuit : "Je suis conscient que les gens ne se souviendront pas de cette neuvième place. Mais je sais qu'en Italie, nous avions sans doute la voiture la plus lente, ou peut-être la deuxième plus lente, et être quand même dans le top 10 avec ça, c'était très satisfaisant".



La main sur le cœur : à quel point Aston Martin s'est-elle approchée d'une victoire cette année ? Fernando pense : "Une victoire était possible. Nous en étions proches à Monaco, peut-être même l'aurions-nous fait en changeant de pneus. Si j'avais été dans une autre position lors du nouveau départ à Zandvoort, cela aurait aussi pu fonctionner. Finalement, il n'y a pas d'équipe qui aurait plus mérité de gagner cette année qu'Aston Martin".



"Mais je ne regarde pas le passé avec amertume, bien au contraire. Ce que nous avons réalisé cette année est incroyable. Je ne vois que du positif. Nous avons été très forts, surtout dans le premier tiers de la saison, ce qui a surpris beaucoup de monde. Parfois, nous nous sommes surpris nous-mêmes ! D'un seul coup, nous nous sommes battus à armes égales avec Mercedes et Ferrari".



"Ensuite, nous avons pris un peu de retard en termes de développement. Cela montre que nous ne sommes pas encore au top niveau. Mais dans l'ensemble, ces mois ont été incroyables. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé réaliser une telle performance. La première fois que j'ai fait des essais pour Aston Martin, c'était il y a tout juste un an, ici, après la finale du championnat du monde, et si quelqu'un m'avait dit à l'époque à quel point nous serions bons en 2023, je ne l'aurais jamais cru".





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12