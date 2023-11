Fernando Alonso: "Il 2023 sarà la mia migliore stagione in F1".

La concorrenza è rimasta a bocca aperta: Fernando Alonso ha guidato l'Aston Martin a cinque podi nelle prime sei gare della stagione.

In seguito, Aston Martin ha commesso alcuni errori nello sviluppo dell'auto da corsa AMR23, come ha ammesso il capo del team Mike Krack. Ma Alonso ha dimostrato di non aver perso nulla delle sue capacità con il secondo posto in condizioni di pista insidiose a Zandvoort e con la sua forte prestazione in Brasile nel duello con Sergio Pérez.

Ad Abu Dhabi, Fernando guarda così alla sua stagione: "Sono estremamente soddisfatto delle mie prestazioni di quest'anno. Anzi, credo che questa sia la mia migliore stagione in Formula 1, allo stesso livello del 2012 con la Ferrari. Ero motivato, ero in forma, mi sono comportato molto bene in alcune delle condizioni più difficili".

Quali gare sono particolarmente memorabili per il 32 volte vincitore di un GP? Alonso continua: "Direi Bahrain, Monaco, Canada, Monza e Brasile, queste sono state le mie cinque gare più memorabili".



Bene, terzo posto in Bahrain, secondo posto a Monaco e in Canada, terzo posto in Brasile - ma perché il nono posto a Monza?



Fernando continua: "Mi rendo conto che la gente non ricorderà questo nono posto. Ma so che avevamo probabilmente la macchina più lenta in Italia, o forse la seconda più lenta, e finire comunque nella top ten è stata una grande soddisfazione".



Mano sul cuore: quanto è stata vicina la vittoria dell'Aston Martin quest'anno? Fernando ci crede: "Una vittoria era possibile. Ci siamo andati vicini a Monaco, forse avremmo potuto farlo anche con un cambio gomme diverso. Se mi fossi trovato in una posizione diversa alla ripartenza a Zandvoort, avrebbe potuto funzionare. In definitiva, quest'anno non c'è squadra che meriti di vincere più dell'Aston Martin".



"Ma non guardo al passato con amarezza, tutt'altro. Quello che abbiamo ottenuto quest'anno è incredibile. Vedo solo aspetti positivi. Siamo stati molto forti, soprattutto nel primo terzo della stagione, il che ha sorpreso molte persone. A volte abbiamo sorpreso noi stessi! Improvvisamente ci siamo trovati a lottare ad armi pari con Mercedes e Ferrari".



"Poi siamo rimasti un po' indietro in termini di sviluppo. Questo dimostra che non stiamo ancora operando al massimo livello. Ma tutto sommato sono stati mesi incredibili. Un anno fa non avrei mai sognato di raggiungere un risultato del genere. La prima volta che ho fatto un test per Aston Martin è stato poco meno di un anno fa qui, dopo la finale del Campionato del Mondo, e se qualcuno mi avesse detto allora quanto saremmo stati bravi nel 2023, non ci avrei mai creduto".





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12