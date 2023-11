Fernando Alonso: "2023 é a minha melhor época na F1"

A concorrência ficou estupefacta: Fernando Alonso conduziu a Aston Martin a cinco pódios nas primeiras seis corridas da época.

Mais tarde, a Aston Martin cometeu alguns erros no desenvolvimento do carro de corrida AMR23, como admitiu o chefe de equipa Mike Krack. Mas Alonso mostrou que não perdeu nada da sua capacidade com o segundo lugar em condições de pista traiçoeiras em Zandvoort e com o seu forte desempenho no Brasil no duelo com Sergio Pérez.

Em Abu Dhabi, Fernando faz o seguinte balanço da sua época: "Estou extremamente satisfeito com o meu desempenho este ano. De facto, penso que esta é a minha melhor época na Fórmula 1, ao mesmo nível de 2012 com a Ferrari. Eu estava motivado, estava em forma, tive um desempenho muito bom em algumas das condições mais difíceis."

Quais corridas são particularmente memoráveis para o vencedor de 32 GPs? Alonso continua: "Eu diria Bahrein, Mónaco, Canadá, Monza e Brasil, essas foram as minhas cinco melhores."



Bem, terceiro lugar no Bahrain, segundo lugar no Mónaco e no Canadá, terceiro lugar no Brasil - mas porquê o nono lugar em Monza?



Fernando continua: "Sei que as pessoas não se vão lembrar deste nono lugar. Mas sei que tínhamos provavelmente o carro mais lento em Itália, ou talvez o segundo mais lento, e terminar entre os dez primeiros foi muito satisfatório."



Mão no coração: Quão perto esteve a Aston Martin de uma vitória este ano? Fernando acredita: "Uma vitória era possível. Estivemos perto no Mónaco, talvez até o pudéssemos ter feito com uma mudança de pneus diferente. Se eu estivesse numa posição diferente no arranque em Zandvoort, poderia ter dado certo. Em última análise, não há nenhuma equipa que mereça ganhar mais este ano do que a Aston Martin."



"Mas não estou a olhar para trás com amargura, muito pelo contrário. O que alcançámos este ano é incrível. Só vejo aspectos positivos. Fomos muito fortes, especialmente no primeiro terço da época, o que surpreendeu muita gente. Por vezes, surpreendemo-nos a nós próprios! De repente, estávamos a lutar em igualdade de circunstâncias com a Mercedes e a Ferrari".



"Depois ficámos um pouco para trás em termos de desenvolvimento. Isso mostra que ainda não estamos a funcionar ao mais alto nível. Mas, no cômputo geral, foram uns meses incríveis. Há um ano atrás, eu nunca teria sonhado em conseguir algo assim. A primeira vez que testei para a Aston Martin foi há pouco menos de um ano, aqui, depois da final do Campeonato do Mundo, e se alguém me tivesse dito nessa altura quão bons seríamos em 2023 - nunca teria acreditado."





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04 Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12