Lewis Hamilton: Lo que dice de Red Bull Racing

La última noticia que ha causado debate en el panorama de la Fórmula 1 gira en torno a la petición de un representante de Lewis Hamilton en Red Bull Racing este año. Sin embargo, la estrella de Mercedes, que ha ampliado su contrato con el equipo de trabajo de la marca de la estrella hasta finales de 2025, no quiere saber nada de esto.

Al ser preguntado por Sky Sports F1, el siete veces campeón del mundo explicó: "Realmente no sé de dónde viene esta historia, o más bien, sé que viene de Christian (Horner, director del equipo Red Bull Racing, ed.), pero no entiendo muy bien de qué está hablando. Porque que yo sepa, nadie de mi equipo ha hablado con él".

"Yo mismo no he tenido una conversación con él desde hace años. A principios de año me propuso una reunión. Pero eso fue el final", afirmó el británico. Y alabó: "Sólo puedo felicitar a Red Bull Racing por un año sobresaliente y espero que podamos desafiarles de nuevo en un futuro próximo."

Sin duda, agradecería la oportunidad de enfrentarse a Max Verstappen en un coche de igual calibre, admitió Hamilton en respuesta a la pregunta. "Red Bull Racing ha hecho un trabajo excepcional y es un equipo increíble. A todo piloto le encantaría pilotar para un equipo tan grande. Pero mi sueño no es pasar de un coche no tan bueno a una cabina capaz de ganar. El sueño es más bien construir nuestro equipo hasta que podamos volver a ganar. Por eso me quedo en Mercedes".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12