Lewis Hamilton : ce qu'il dit de Red Bull Racing

La dernière histoire qui fait débat dans le milieu de la Formule 1 tourne autour d'une demande d'un représentant de Lewis Hamilton auprès de Red Bull Racing cette année. Mais la star de Mercedes, qui a prolongé son contrat avec l'équipe d'usine de la marque à l'étoile jusqu'à fin 2025, ne veut pas en entendre parler.

Interrogé par "Sky Sports F1", le septuple champion du monde a déclaré : "Je ne sais pas vraiment d'où vient cette histoire, ou plutôt, je sais qu'elle vient de Christian (Horner, directeur de l'équipe Red Bull Racing, ndlr), mais je ne comprends pas vraiment de quoi il parle. Parce que, pour autant que je sache, personne de mon équipe n'a parlé avec lui".

"Personnellement, je n'ai pas eu de conversation avec lui depuis des années. Il est venu me voir plus tôt dans l'année pour une rencontre. Mais cela s'est arrêté là", a affirmé le Britannique. Et il s'est félicité : "Je ne peux que féliciter Red Bull Racing pour cette année exceptionnelle et j'espère que nous pourrons à nouveau les défier dans un avenir proche".

Interrogé à ce sujet, Hamilton a reconnu qu'il apprécierait certainement l'opportunité de se confronter à Max Verstappen dans une voiture équivalente à la sienne. "Red Bull Racing a fait un travail extraordinaire et est une équipe incroyable. Chaque pilote aimerait piloter pour une équipe aussi formidable. Mais mon rêve n'est pas de passer d'une voiture pas très bonne à un cockpit capable de gagner. Le rêve est plutôt d'effectuer un travail de développement chez nous-mêmes jusqu'à ce que nous puissions à nouveau gagner. C'est pourquoi je reste chez Mercedes".

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12