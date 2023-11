Lewis Hamilton: cosa dice della Red Bull Racing

L'ultima vicenda che ha fatto discutere in Formula 1 riguarda la richiesta di un rappresentante di Lewis Hamilton alla Red Bull Racing per quest'anno. Tuttavia, il fuoriclasse della Mercedes, che ha prolungato il suo contratto con il team ufficiale del marchio della stella fino alla fine del 2025, non ne vuole sapere.

Interpellato da Sky Sports F1, il sette volte campione del mondo ha spiegato: "Non so davvero da dove venga questa storia, o meglio, so che viene da Christian (Horner, Team Principal Red Bull Racing, ndr), ma non capisco bene di cosa stia parlando. Perché per quanto ne so, nessuno della mia squadra ha parlato con lui".

"Io stesso non parlo con lui da anni. Mi ha contattato all'inizio dell'anno per un incontro. Ma la cosa è finita lì", ha affermato il britannico. E ha aggiunto: "Posso solo congratularmi con la Red Bull Racing per un anno eccezionale e spero che potremo sfidarli di nuovo nel prossimo futuro".

Hamilton ha ammesso che sarebbe certamente felice di avere l'opportunità di affrontare Max Verstappen su una vettura di pari livello. "La Red Bull Racing ha fatto un lavoro eccezionale ed è una squadra incredibile. Ogni pilota vorrebbe guidare per una squadra così grande. Ma il mio sogno non è quello di passare da una macchina non troppo buona a un abitacolo capace di vincere. Il sogno è piuttosto quello di costruire la nostra squadra fino a poter vincere di nuovo. Ecco perché rimango con la Mercedes".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12