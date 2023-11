Lewis Hamilton: O que diz sobre a Red Bull Racing

De acordo com os últimos rumores, um representante de Lewis Hamilton perguntou à Red Bull Racing se esta está interessada em contratar o britânico. Eis o que o sete vezes campeão do mundo tem a dizer.

A última história a causar discussão na cena da Fórmula 1 gira em torno de um pedido de um representante de Lewis Hamilton na Red Bull Racing este ano. No entanto, a estrela da Mercedes, que prolongou o seu contrato com a equipa de trabalho da marca até ao final de 2025, não quer fazer parte disto.

Quando questionado pela Sky Sports F1, o sete vezes campeão do mundo explicou: "Não sei realmente de onde vem esta história, ou melhor, sei que vem do Christian (Horner, Diretor de Equipa da Red Bull Racing, ed.), mas não percebo muito bem do que ele está a falar. Porque, tanto quanto sei, ninguém da minha equipa falou com ele".

"Eu próprio não falo com ele há anos. Ele abordou-me no início deste ano para uma reunião. Mas isso foi o fim", afirmou o britânico. E elogiou: "Só posso felicitar a Red Bull Racing por um ano excecional e espero que possamos desafiá-los novamente num futuro próximo".

Ele certamente gostaria de ter a oportunidade de enfrentar Max Verstappen num carro de igual calibre, admitiu Hamilton em resposta à pergunta. "A Red Bull Racing fez um excelente trabalho e é uma equipa incrível. Todos os pilotos gostariam de pilotar para uma equipa tão boa. Mas o meu sonho não é passar de um carro não tão bom para um cockpit capaz de vencer. O sonho é antes construir a nossa equipa até podermos voltar a ganhar. É por isso que vou ficar com a Mercedes".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12