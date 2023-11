Eddie Jordan : ce vainqueur de GP sera de seconde classe en 2023

Eddie Jordan s'est encore lâché. Le Dublinois, aujourd'hui âgé de 75 ans, qui a fait partie de la catégorie reine de 1991 à 2005, a remporté quatre victoires et terminé troisième du championnat du monde en 1999. Il était récemment l'invité du podcast Formula For Success, en compagnie de l'ancien pilote de Formule 1 Martin Donnelly. Il y a été question des performances des pilotes Mercedes pour la saison 2023.

Pour rappel, Lewis Hamilton est actuellement troisième au championnat du monde, avec 232 points et six podiums. George Russell n'occupe que la huitième place intermédiaire, avec 160 points et un seul podium.

Donnelly a déclaré dans le podcast : "Lewis Hamilton fait ce travail depuis 2007 maintenant. Je trouve cela remarquable. Tous ces voyages, même s'il peut se déplacer en jet privé, il te faut beaucoup de feu intérieur pour courir à un tel niveau, année après année".

Ce à quoi Eddie Jordan a répondu : "Et puis ces performances que Lewis montre cette année. Je veux dire, soyons honnêtes, George Russell semble être de seconde classe en ce moment. Pourtant, après la saison dernière, nous pensions que Russell était de classe mondiale".



Russell a terminé à une superbe quatrième place au championnat du monde en 2022 et a remporté le seul Grand Prix pour Mercedes, au Brésil.



Encore une fois, Martin Donnelly : "Et cette année, Lewis continue de tenir tête aux jeunes, Norris et Leclerc, même Verstappen doit regarder par-dessus son épaule de temps en temps".



Lisez ici ce que George Russell lui-même a à dire sur sa saison de GP 2023.





Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12