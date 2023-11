Eddie Jordan: il vincitore di questo GP sarà di seconda classe nel 2023

Il proprietario di una scuderia di Formula 1 di lunga data, Eddie Jordan (75), è noto per le sue dichiarazioni controverse sulle gare di GP. In un podcast, l'irlandese ha parlato di un pilota che, secondo lui, è di seconda classe.

Eddie Jordan ha fatto di nuovo centro. L'ormai 75enne di Dublino, che ha guidato nella classe regina dal 1991 al 2005, vincendo quattro gare e arrivando terzo nel Campionato del Mondo 1999, è stato recentemente ospite del podcast Formula For Success, insieme all'ex pilota di Formula 1 Martin Donnelly. I due hanno parlato delle prestazioni dei piloti Mercedes nella stagione 2023.

Ricordiamo che Lewis Hamilton è attualmente terzo nel campionato mondiale con 232 punti e sei podi. George Russell è solo all'ottavo posto, con 160 punti e un podio.

Donnelly ha dichiarato nel podcast: "Lewis Hamilton fa questo lavoro dal 2007, il che mi sembra notevole. Con tutti quei viaggi, anche se può spostarsi con un jet privato, è necessario un grande fuoco interiore per guidare a un livello così alto, anno dopo anno".

Eddie Jordan ha aggiunto: "E poi le prestazioni che Lewis sta mostrando quest'anno. Voglio dire, siamo onesti: George Russell sembra di seconda classe al momento. Dopo la scorsa stagione, pensavamo che Russell fosse di livello mondiale".



Russell ha ottenuto un ottimo quarto posto nel Campionato del Mondo 2022 e ha vinto l'unico Gran Premio per la Mercedes, in Brasile.



Ancora Martin Donnelly: "Quest'anno Lewis sta ancora facendo vedere i sorci verdi ai ragazzi, a Norris e Leclerc, persino Verstappen deve guardarsi le spalle di tanto in tanto".



Leggete qui cosa ha da dire lo stesso George Russell sulla sua stagione GP 2023.





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12