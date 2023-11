Eddie Jordan: Este vencedor do GP será de segunda classe em 2023

Eddie Jordan voltou a fazer uma boa figura. O piloto de Dublin, atualmente com 75 anos, que conduziu na categoria rainha de 1991 a 2005, vencendo quatro corridas e terminando em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1999, foi recentemente convidado do podcast Formula For Success, juntamente com o antigo piloto de Fórmula 1 Martin Donnelly. Falaram sobre o desempenho dos pilotos da Mercedes na época de 2023.

Para recordar: Lewis Hamilton é atualmente o terceiro classificado no campeonato do mundo, com 232 pontos e seis subidas ao pódio. George Russell está apenas em oitavo lugar, com 160 pontos e uma subida ao pódio.

Lewis Hamilton tem estado a fazer este trabalho desde 2007, o que considero notável. Todas aquelas viagens, mesmo que ele possa viajar num jato privado, é preciso ter muito fogo interior para conduzir a um nível tão elevado, ano após ano".

Ao que Eddie Jordan interveio: "E depois estas performances que o Lewis está a mostrar este ano. Quero dizer, vamos ser honestos - George Russell parece de segunda classe neste momento. Depois da época passada, pensámos que Russell era de classe mundial".



Russell terminou num excelente quarto lugar no Campeonato do Mundo de 2022 e venceu o único Grande Prémio para a Mercedes, no Brasil.



Martin Donnelly ainda: "E Lewis ainda está mostrando os meninos este ano, Norris e Leclerc, até Verstappen tem que olhar por cima do ombro de vez em quando."



Leia aqui o que o próprio George Russell tem a dizer sobre a sua época de GP de 2023.





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 s

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04 Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12