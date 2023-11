Carlos Sainz : ce que Ferrari doit faire pour 2024

Le grand objectif de Ferrari lors de la finale du championnat du monde 2023 à Abu Dhabi : ravir à Mercedes la deuxième place de la coupe des constructeurs. C'est limiter les dégâts, car Ferrari voulait en fait se battre avec Red Bull Racing pour le titre mondial cette année.

Carlos Sainz est le seul pilote à avoir infligé une défaite à RBR cette saison, grâce à son exploit tactique à Singapour. Dans le paddock du Yas Marina Circuit, l'Espagnol de 29 ans déclare : "Chez Ferrari, nous avons tous les ingrédients pour avoir notre mot à dire dans l'attribution du titre mondial. Et j'aimerais voir certains aspects de la voiture de cette année sur celle de 2024, comme la vitesse de pointe ou la stabilité au freinage. La voiture est excellente dans les virages à 90 degrés et se comporte bien sur les bordures".

"Mais si nous voulons une meilleure voiture de course polyvalente, nous devrons faire des compromis sur certains de ces points. Nous devons réussir à avoir une voiture qui soit rapide sur tout type de circuit, surtout en course".

"Nous devons comprendre pourquoi nous ne sommes pas assez bons en termes de gestion des pneus par rapport à Red Bull Racing et aussi McLaren".



Quant à savoir où en est Ferrari dans ce travail, Sainz ne veut pas trop se mouiller. "Disons simplement que la voiture se sent différente en simulation. Nous ne pourrons deviner à quel point la voiture sera compétitive que lors des essais, puis lors de la première course de 2024 à Bahreïn".



Le Madrilène poursuit : "C'est un objectif réaliste de se battre à armes égales avec Red Bull Racing dès la première course de 2024. Et si McLaren peut faire de tels progrès au cours d'une saison 2023, alors nous devons pouvoir en faire autant".





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12