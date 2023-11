Carlos Sainz: cosa deve fare la Ferrari per il 2024

Il due volte vincitore di un GP, Carlos Sainz, parla di ciò che deve cambiare in Ferrari per poter lottare alla pari con la Red Bull Racing fin dalla prima gara del 2024. "È un obiettivo realistico".

Il grande obiettivo della Ferrari per la finale del Campionato del Mondo 2023 ad Abu Dhabi: strappare alla Mercedes il secondo posto nella Coppa Costruttori. Si tratta di limitare i danni, perché quest'anno la Ferrari voleva davvero lottare per il titolo mondiale con la Red Bull Racing.

Carlos Sainz è l'unico pilota che è riuscito a infliggere una sconfitta alla RBR in questa stagione, con il suo colpo di genio tattico a Singapore. Nel paddock dello Yas Marina Circuit, il 29enne spagnolo ha dichiarato: "In Ferrari abbiamo tutti gli ingredienti per poter dire la nostra su chi vincerà il titolo mondiale. E mi piacerebbe vedere alcuni aspetti della vettura di quest'anno nella vettura da corsa del 2024, come la velocità massima o la stabilità della vettura in frenata. La vettura è ottima nelle curve a 90 gradi e si comporta bene sui cordoli".

"Ma se vogliamo avere un'auto da corsa migliore a tutto tondo, dovremo scendere a compromessi su alcuni di questi punti. Dobbiamo riuscire ad avere una vettura che sia veloce su ogni tipo di pista, soprattutto in gara".

"Dobbiamo capire perché non siamo abbastanza bravi in termini di gestione degli pneumatici rispetto a Red Bull Racing e McLaren".



Sainz è riluttante a rivelare troppo su quanto la Ferrari sia riuscita a fare con questo lavoro. "Diciamo solo che la macchina si sente diversa nella simulazione. Non sapremo quanto sarà competitiva fino ai test e poi alla prima gara in Bahrain nel 2024".



Il madrileno ha continuato: "È un obiettivo realistico essere alla pari con la Red Bull Racing fin dalla prima gara del 2024. E se la McLaren è in grado di compiere tali progressi nel corso della stagione 2023, allora noi dobbiamo essere in grado di fare altrettanto".





