Carlos Sainz: O que a Ferrari precisa de fazer para 2024

O grande objetivo da Ferrari na final do Campeonato do Mundo de 2023, em Abu Dhabi: arrancar à Mercedes o segundo lugar na Taça dos Construtores. Trata-se de uma limitação de danos, porque a Ferrari queria efetivamente lutar pelo título mundial com a Red Bull Racing este ano.

Carlos Sainz é o único piloto que conseguiu infligir uma derrota à RBR esta época, com o seu golpe de mestre tático em Singapura. No paddock do Circuito de Yas Marina, o espanhol de 29 anos diz: "Na Ferrari, temos todos os ingredientes para ter uma palavra a dizer sobre quem ganha o título mundial. E eu gostaria de ver certos aspectos do carro deste ano no carro de corrida de 2024 - como a velocidade máxima ou a estabilidade do carro nos travões. O carro é ótimo em curvas de 90 graus e é bom em lancis".

"Mas se quisermos ter um carro de corrida mais completo, teremos de fazer cedências em alguns destes pontos. Temos de conseguir ter um carro que seja rápido em todos os tipos de pista, especialmente na corrida."

"Temos de perceber porque é que não somos suficientemente bons em termos de gestão de pneus em comparação com a Red Bull Racing e a McLaren."



Sainz está relutante em revelar muito sobre até onde a Ferrari chegou com este trabalho. "Vamos apenas dizer que o carro parece diferente na simulação. Não saberemos quão competitivo o carro será até aos testes e depois à primeira corrida no Bahrain em 2024."



O natural de Madrid continuou: "É um objetivo realista estar ao mesmo nível da Red Bull Racing desde a primeira corrida em 2024. E se a McLaren pode fazer esse progresso ao longo da temporada de 2023, então devemos ser capazes de fazer o mesmo".





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12