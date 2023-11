Las Vegas, la ville du soleil : Répercussions pour Toto Wolff et Fred Vasseur

Lors de la conférence de presse de la FIA à Las Vegas, le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, et le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, ont tenu des propos très clairs. Cela a maintenant des répercussions. Le duo devra s'expliquer devant les instances de régulation.

Le week-end de course de Las Vegas n'a pas débuté comme prévu. La séance a été interrompue après qu'un bouchon de valve d'eau aspiré ait causé de gros dégâts à la Ferrari de Carlos Sainz.

La conférence de presse des chefs d'équipe de la FIA a eu lieu pendant la longue pause avant le début de la deuxième séance d'entraînement retardée. Et lors de celle-ci, deux chefs d'équipe ont laissé libre cours à leur colère : le chef de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, et le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, ont utilisé le mot "F".

Et cela a maintenant des répercussions. A Abu Dhabi, les deux responsables d'équipe doivent donc se présenter devant les commissaires de course Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Dennis Dean et Mohamed Al Hashimi. La raison : ils sont soupçonnés d'avoir violé l'article 12.2.1 f du règlement sportif.

Celui-ci interdit "toute parole, tout acte ou tout écrit ayant causé un préjudice moral à la FIA, à ses organes, à ses membres, à ses dirigeants et, plus généralement, ayant porté atteinte à l'intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA".

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12