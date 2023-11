La société McLaren : Rôle de réserviste pour Pato O'Ward

Avant le début du dernier week-end de course de l'année à Abu Dhabi, l'équipe McLaren profite de l'occasion pour confirmer l'engagement de Pato O'Ward comme l'un des pilotes de réserve pour la saison 2024.

Cette année, McLaren n'a pas seulement perdu un pilote d'IndyCar pour l'année prochaine suite au conflit avec Alex Palou. Avec la séparation désagréable de l'Espagnol de 26 ans, son engagement en tant que réserviste de Formule 1 pour l'écurie de tradition de Woking prend également fin. Avant le début de la finale du championnat du monde à Abu Dhabi, McLaren a maintenant confirmé le successeur du champion IndyCar de 2021 et 2023.

L'année prochaine, Pato O'Ward fera partie du pool de réservistes de l'équipe de Formule 1 du constructeur britannique de voitures de sport. Le Mexicain de 24 ans a commencé à courir à l'âge tendre de six ans et a rejoint la famille McLaren en 2020, lorsqu'il a embarqué avec l'équipe Arrow McLaren.

O'Ward a participé à plusieurs essais de la MCL35M en tant que pilote de développement et a également pris part aux Young Driver Test 2021. L'année dernière, il a pu accumuler des kilomètres d'expérience supplémentaires en Formule 1 dans le cadre de la première séance d'essais libres à Abu Dhabi. Outre son activité de pilote de réserve pour McLaren, il continuera à mettre les gaz dans la série IndyCar pour l'équipe Arrow-McLaren.

"Pato a réalisé une saison remarquable dans la série IndyCar et a obtenu de bonnes performances lors de ses essais. Il était donc logique de passer à l'étape suivante, puisqu'il est désormais éligible pour une super-licence FIA. Compte tenu de l'étendue du calendrier, il est sage de s'assurer que nous disposons d'un large pool de pilotes auquel nous pouvons faire appel en cas de besoin. Nous sommes impatients de voir ses progrès dans ce nouveau rôle", a déclaré le chef d'équipe Andrea Stella.

"Je suis ravi d'assumer ce nouveau rôle au sein de la famille McLaren. J'ai déjà passé beaucoup de temps avec l'équipe de Formule 1, j'ai déjà participé aux essais libres et à quelques tests. J'ai toujours dit que ce n'était jamais un mauvais jour de monter dans une voiture de Formule 1, et je suis donc impatient de rejoindre le pool de pilotes de réserve l'année prochaine, en plus de mes obligations chez Arrow McLaren", se réjouit O'Ward.

