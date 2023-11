McLaren: Ruolo di riserva per Pato O'Ward

Prima dell'inizio dell'ultimo weekend di gara dell'anno ad Abu Dhabi, il team McLaren coglie l'occasione per confermare l'ingaggio di Pato O'Ward come pilota di riserva per la stagione 2024.

Quest'anno la McLaren non solo ha perso un pilota IndyCar per il prossimo anno a causa della disputa con Alex Palou. La sgradita separazione dal ventiseienne spagnolo segna anche la fine del suo impegno come pilota di riserva in Formula 1 per la tradizionale scuderia di Woking. Prima dell'inizio della finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi, la McLaren ha confermato il successore del campione IndyCar 2021 e 2023.

L'anno prossimo, Pato O'Ward farà parte del pool di riserve del team di Formula 1 del costruttore britannico di auto sportive. Il 24enne messicano ha iniziato a correre alla tenera età di sei anni ed è entrato a far parte della famiglia McLaren nel 2020, quando è salito a bordo dell'Arrow McLaren Team.

O'Ward ha completato diversi test driver di sviluppo con la MCL35M e ha partecipato al Young Driver Test 2021. L'anno scorso ha potuto fare altri chilometri di esperienza in Formula 1 durante la prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi. Oltre al suo ruolo di pilota di riserva per la McLaren, continuerà a guidare per il team Arrow-McLaren nella serie IndyCar.

"Pato ha avuto una stagione straordinaria nella serie IndyCar e si è comportato bene nei suoi test. È stato quindi logico fare il passo successivo, dato che ora è idoneo a ottenere una Superlicenza FIA. Con un calendario così fitto di impegni, è saggio assicurarsi di avere un ampio bacino di piloti a cui ricorrere in caso di necessità. Non vediamo l'ora di vedere i suoi progressi in questo nuovo ruolo", ha dichiarato il Team Principal Andrea Stella.

"Sono lieto di assumere questo nuovo ruolo nella famiglia McLaren. Ho già trascorso molto tempo con il team di Formula 1, guidando nelle prove libere e partecipando ad alcuni test. Ho sempre detto che non è mai un brutto giorno quando si sale su una vettura di Formula 1, quindi non vedo l'ora di entrare a far parte del gruppo dei piloti di riserva il prossimo anno, oltre a svolgere i miei compiti alla Arrow McLaren", ha dichiarato un felicissimo O'Ward.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12