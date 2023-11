McLaren: Papel de reserva para Pato O'Ward

A equipa McLaren aproveita a oportunidade antes do início do último fim de semana de corridas do ano em Abu Dhabi para confirmar a contratação de Pato O'Ward como um dos pilotos de reserva para a época de 2024.

Este ano, a McLaren não perdeu apenas um piloto de Fórmula Indy para o próximo ano devido à disputa com Alex Palou. A separação indesejada do espanhol de 26 anos também marca o fim de seu envolvimento como piloto reserva de Fórmula 1 para a tradicional equipe de corrida de Woking. Antes do início da final do campeonato mundial em Abu Dhabi, a McLaren já confirmou o sucessor do campeão da Fórmula Indy de 2021 e 2023.

No próximo ano, Pato O'Ward fará parte do pool de reserva da equipe de Fórmula 1 do fabricante britânico de carros esportivos. O mexicano de 24 anos começou a correr com a tenra idade de seis anos e juntou-se à família McLaren em 2020, quando entrou a bordo da Arrow McLaren Team.

O'Ward completou vários testes de desenvolvimento de pilotos no MCL35M e também esteve envolvido no Teste de Jovens Pilotos de 2021. No ano passado, ele conseguiu ganhar mais quilômetros de experiência na Fórmula 1 durante a primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi. Para além do seu papel como piloto de reserva da McLaren, continuará a pilotar para a equipa Arrow-McLaren na série IndyCar.

"Pato teve uma temporada notável na Fórmula Indy e teve um bom desempenho nos testes. Por isso, fazia sentido dar o próximo passo, uma vez que ele agora é elegível para uma Super Licença da FIA. Com um calendário tão preenchido, é sensato garantir que temos um vasto leque de pilotos a que podemos recorrer quando necessário. Estamos ansiosos por ver o seu progresso neste novo papel", afirma o Diretor de Equipa Andrea Stella.

"Estou muito contente por assumir este novo papel na família McLaren. Já passei muito tempo com a equipa de Fórmula 1, conduzindo nos treinos livres e participando em alguns testes. Sempre disse que nunca é um mau dia quando se entra num carro de Fórmula 1, por isso estou ansioso por me juntar ao grupo de pilotos de reserva no próximo ano, juntamente com os meus deveres na Arrow McLaren," disse um O'Ward encantado.

