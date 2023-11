Escolha errada de palavras: Toto Wolff e Fred Vasseur avisaram

Os ânimos exaltaram-se quando nada correu como planeado no início do fim de semana de corridas em Las Vegas. A primeira sessão de treinos livres durou apenas nove minutos e terminou porque uma tampa de válvula de água que tinha sido sugada causou grandes danos no Ferrari de Carlos Sainz. A razão do acidente foi a rutura do betão circundante.

A inspeção posterior da pista obrigou à reparação de mais de 30 tampas. Durante o longo intervalo entre as duas sessões, vários chefes de equipa responderam a perguntas da imprensa na conferência de imprensa da FIA.

E tanto o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, como o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, tiveram palavras claras para dizer. Ambos usaram a palavra F e foram, por isso, convocados para Abu Dhabi para comparecer perante o comité de regras Garry Connelly, Dennis Dean, Mathieu Remmerie e Mohamed Al Hashimi.

O quarteto absteve-se de impor uma sanção e deixou-a numa advertência em ambos os casos. No caso de Vasseur, os acontecimentos da primeira sessão de treinos foram reconhecidos como circunstâncias atenuantes, enquanto a explosão verbal de raiva de Wolff foi provocada por uma "interjeição abrupta" durante a conferência de imprensa.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12