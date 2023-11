Mick Schumacher : conseils de Vettel et Glock

Pour Mick Schumacher, un nouveau chapitre s'ouvrira l'année prochaine. L'ancien pilote Haas, qui a endossé cette année le rôle de réserviste au sein de l'équipe de Formule 1 de Mercedes et qui l'assumera également l'année prochaine, a pris la décision de s'engager dans le championnat du monde d'endurance.

Le jeune Allemand l'a fait après avoir testé l'hypercar Alpine A424 le mois dernier à Jerez. Mais avant de donner son accord à Alpine, il a demandé conseil à d'anciens pilotes allemands, comme il l'a révélé dans le paddock d'Abu Dhabi.

"J'ai parlé à quelques pilotes, comme Timo Glock et, brièvement, à Sebastian Vettel. Il connaît tellement de choses sur le sport automobile, il était donc évident pour moi de lui demander son avis", a raconté Mick, qui a également avoué : "C'était très dur de ne pas courir pendant toute une année, je me réjouis d'autant plus de retourner dans le cockpit et d'accélérer à nouveau, c'est super d'avoir un nouveau défi".

C'était le grand objectif, a ajouté le pilote de 24 ans. "Je suis un pilote de course et au cours des 14 années précédentes, je n'ai pas eu une année sans faire de course, c'est pourquoi je voulais vraiment revenir sur la piste", a-t-il souligné, expliquant également : "Je pense que le WEC, tout comme la Formule 1, a son charme et ses propres défis".

