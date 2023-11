Mick Schumacher: consigli da Vettel e Glock

L'anno prossimo inizierà un nuovo capitolo per Mick Schumacher. L'ex pilota della Haas, che quest'anno ha assunto il ruolo di pilota di riserva per il team Mercedes di Formula 1 e continuerà a farlo anche l'anno prossimo, ha deciso di partecipare al Campionato del Mondo Endurance.

Il giovane tedesco lo ha fatto dopo un test con la hypercar Alpine A424, completato il mese scorso a Jerez. Prima di impegnarsi con Alpine, tuttavia, ha chiesto consiglio a ex piloti tedeschi, come ha rivelato nel paddock di Abu Dhabi.

"Ho parlato con alcuni piloti, come Timo Glock e anche brevemente con Sebastian Vettel. Lui ne sa molto di motorsport, quindi era chiaro che avrei dovuto chiedergli un parere", ha detto Mick, che ha anche confessato: "È stato molto difficile non correre per un anno intero, quindi non vedo l'ora di tornare nell'abitacolo e premere di nuovo l'acceleratore, è bello avere una nuova sfida".

Questo era il grande obiettivo, ha aggiunto il 24enne. "Sono un pilota da corsa e nei 14 anni precedenti non ho avuto un anno senza gareggiare, quindi volevo davvero tornare in pista", ha sottolineato, spiegando anche: "Penso che il WEC abbia il suo fascino e le sue sfide, proprio come la Formula 1".

