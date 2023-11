Mick Schumacher: Conselhos de Vettel e Glock

Mick Schumacher falou no paddock em Abu Dhabi sobre a sua decisão de competir no Campeonato do Mundo de Resistência no próximo ano. Antes de tomar esta decisão, pediu conselhos a outros pilotos de competição.

Um novo capítulo começa para Mick Schumacher no próximo ano. O antigo piloto da Haas, que este ano assumiu o papel de piloto de reserva da equipa de Fórmula 1 da Mercedes e que continuará a fazê-lo no próximo ano, tomou a decisão de competir no Campeonato Mundial de Resistência.

O jovem alemão fê-lo depois de um teste com o hipercarro Alpine A424, que completou no mês passado em Jerez. No entanto, antes de se comprometer com a Alpine, procurou conselhos junto de antigos pilotos alemães, como revelou no paddock em Abu Dhabi.

"Falei com alguns pilotos de competição, como Timo Glock e também brevemente com Sebastian Vettel. Ele sabe muito sobre automobilismo, por isso foi claro para mim que devia pedir-lhe a sua opinião", disse Mick, que também confessou: "Foi muito difícil não correr durante um ano inteiro, por isso estou ainda mais ansioso por voltar ao cockpit e acelerar novamente, é ótimo ter um novo desafio".

Esse era o grande objetivo, acrescentou o jovem de 24 anos. "Sou um piloto de corridas e nos 14 anos anteriores não tive um ano sem correr, por isso queria mesmo voltar à pista", sublinhou, explicando ainda: "Penso que o WEC tem o seu próprio atrativo e os seus próprios desafios, tal como a Fórmula 1."

