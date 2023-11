Addio Alfa Romeo: Puerta trasera abierta para el regreso a la F1

En julio de 2022, se amplió el acuerdo entre Alfa Romeo y la escudería Sauber. Pero incluso entonces, quedó claro que Sauber se convertiría en el socio de chasis de Audi y los italianos pondrían fin a su cooperación con el equipo suizo a finales de 2023. Otro capítulo para Alfa Romeo en la Fórmula 1 llegará a su fin en Abu Dhabi.

El director general de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, explicó: "Hemos reevaluado la situación cada mes de julio. Para mí estaba claro: mientras pudiera ver un beneficio para Alfa Romeo, continuaríamos". Y así fue como el acuerdo se prorrogó hasta finales de 2023.

Imparato continúa: "Cuando volvimos a la categoría reina en 2017, teníamos un plan a largo plazo. En julio de 2022, ampliamos la asociación con Sauber, basándonos en los alentadores resultados de la primera mitad de la temporada, no solo en la pista, sino también en términos de marketing. Alfa Romeo ha logrado ahora un giro económico, por lo que teníamos que decidir cómo posicionar nuestra marca en el deporte en el futuro."



"Alfa Romeo existe desde hace 112 años, el mundo está abierto para nosotros. Hemos vuelto a operar con beneficios desde 2021 y no nos sentimos presionados para tomar pronto una decisión sobre cómo proceder en el deporte."



La marca de automóviles milanesa Alfa Romeo, parte del Grupo Stellantis, se convirtió en el patrocinador principal de Sauber en diciembre de 2017: los colores rojo y blanco no solo encajan perfectamente con el equipo de carreras suizo, sino también con el escudo de armas de la ciudad natal de Alfa Romeo, Milán. Un coche completamente rojo, en cambio, estaba descartado para el entonces jefe del Grupo Fiat/Chrysler, Sergio Marchionne, porque se habría parecido demasiado a Ferrari.



En aquel momento, Marchionne incluso planeó colocar Alfa Romeo con Sauber y Maserati con Haas. Pero el propietario de la escudería Gene Haas no quería llamar Maserati a sus coches de carreras.



En 2018, el Grupo Fiat/Chrysler intensificó su cooperación con el fabricante de coches de carreras con sede en Zúrich: el nombre Sauber desapareció y el equipo de carreras compitió ahora como "Alfa Romeo Racing". Este acuerdo estuvo vigente hasta finales de 2021 y luego se prorrogó dos veces por un año cada vez.



Si pone Alfa Romeo, pone Ferrari: el contrato con FCA estipulaba que Sauber competiría con motores Ferrari y que Ferrari tenía derecho a ocupar un asiento en la escudería suiza. Este derecho lo tenía el junior de Ferrari Antonio Giovinazzi hasta finales de 2021. Este derecho expiró para 2022. Ni Valtteri Bottas ni Guanyu Zhou tienen vínculos con Ferrari.



Imparato dice ahora: "Hemos sido capaces de poner Alfa Romeo en exhibición en todo el mundo, rara vez he visto tal retorno de la inversión para un compromiso en el deporte. Esto tuvo efectos positivos mucho más allá de la marca Alfa Romeo, sino para todo el Grupo Stallantis".



Alfa Romeo ha competido en Fórmula 1 en tres ocasiones: A principios de los años 50, de 1979 a 1985 y de 2019 a finales de 2023. ¿y ahora? Jean-Philippe Imparato: "El automovilismo es una parte integral del ADN de Alfa Romeo: volveremos a deleitar a los aficionados, siempre que se den las condiciones adecuadas."



Los coches de carreras C43 de Bottas y Zhou correrán en la final del Campeonato del Mundo en Abu Dhabi con el eslogan "Alfa Romeo nei nostri cuori" (Alfa Romeo en nuestros corazones) y con la misma librea negra que en Las Vegas.



En el plano deportivo, la marca no estuvo a la altura de las expectativas. Lo más destacado fue acabar sexta en la Copa de Constructores de 2022, Alfa Romeo fue octava en 2019 y 2020, novena en 2021 y actualmente también ocupa la novena posición.