Addio Alfa Romeo : Porte arrière ouverte pour un retour en F1

En juillet 2022, un accord entre Alfa Romeo et l'écurie Sauber a été prolongé. Mais à l'époque déjà, il se dessinait que Sauber devenant partenaire châssis d'Audi, les Italiens mettraient fin à leur coopération avec les Suisses à la fin de l'année 2023. Un autre chapitre d'Alfa Romeo en Formule 1 se termine à Abu Dhabi.

Le directeur général d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, a déclaré : "Chaque mois de juillet, nous avons réévalué la situation. Il était clair pour moi - tant que je voyais un bénéfice pour Alfa Romeo, nous continuerions". Et c'est ainsi que l'accord a été prolongé jusqu'à fin 2023.

Imparato poursuit : "Lorsque nous sommes revenus dans la catégorie reine en 2017, nous avions un plan à long terme. En juillet 2022, nous avons prolongé le partenariat avec Sauber - sur la base de résultats encourageants durant la première moitié de la saison, non seulement sur la piste, mais aussi en termes de marketing. Entre-temps, Alfa Romeo a pris un tournant économique et nous avons donc dû décider comment positionner notre marque dans le sport à l'avenir".



"Alfa Romeo existe depuis 112 ans, le monde nous est ouvert. Nous sommes à nouveau rentables depuis 2021 et nous ne nous sentons pas sous pression pour prendre bientôt une décision sur la manière dont nous allons nous positionner dans le sport."



La marque automobile milanaise Alfa Romeo, qui fait partie du groupe Stellantis, est devenue le sponsor titre de Sauber en décembre 2017 : les couleurs rouge et blanc ne s'accordent pas seulement parfaitement avec l'écurie suisse, mais aussi avec les armoiries de Milan, la ville natale d'Alfa Romeo. En revanche, une voiture entièrement rouge n'entrait pas en ligne de compte pour Sergio Marchionne, alors président du groupe Fiat/Chrysler, car elle aurait été trop semblable à Ferrari.



Marchionne avait même prévu à l'époque de placer Alfa Romeo chez Sauber et Maserati chez Haas. Mais le propriétaire de l'écurie Gene Haas ne voulait pas appeler ses voitures de course Maserati.



En 2018, le groupe Fiat/Chrysler a approfondi sa coopération avec le constructeur zurichois de voitures de course : le nom Sauber a disparu et l'écurie s'est présentée sous le nom d'"Alfa Romeo Racing". Cet accord a été conclu jusqu'à fin 2021, puis prolongé deux fois d'un an.



Le contrat avec FCA prévoyait que Sauber roule avec des moteurs Ferrari et que Ferrari ait le droit d'occuper une place chez les Suisses. Jusqu'à fin 2021, c'est Antonio Giovinazzi, junior Ferrari, qui occupait cette place. Ce droit a expiré en 2022. Ni Valtteri Bottas ni Guanyu Zhou n'ont de liens avec Ferrari.



Imparato déclare à présent : "Nous avons pu placer Alfa Romeo sur l'étalage mondial, j'ai rarement vu un tel retour sur investissement pour un engagement dans le sport. Cela a eu un impact positif bien au-delà de la marque Alfa Romeo, mais plutôt pour l'ensemble du groupe Stallantis".



Alfa Romeo est apparue trois fois en Formule 1 : Au début des années 1950, de 1979 à 1985 et de 2019 à fin 2023. Et maintenant ? Jean-Philippe Imparato : "Le sport automobile fait partie intégrante de l'ADN d'Alfa Romeo - nous ravirons à nouveau les fans, pour autant que les conditions soient réunies".



Lors de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, les voitures de course C43 de Bottas et Zhou arboreront le slogan "Alfa Romeo nei nostri cuori" (Alfa Romeo dans nos cœurs) et la même livrée noire qu'à Las Vegas.



Sur le plan sportif, la marque n'a pas répondu aux attentes. Le point fort a été la sixième place finale dans la coupe des constructeurs en 2022, en 2019 et 2020 Alfa Romeo a terminé huitième, en 2021 neuvième, actuellement l'écurie se trouve également à la neuvième place intermédiaire.