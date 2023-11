Addio Alfa Romeo: porta aperta per il ritorno in F1

Nel luglio 2022 è stato prolungato l'accordo tra Alfa Romeo e la scuderia Sauber. Ma già allora era chiaro che la Sauber sarebbe diventata il partner di telaio dell'Audi e che gli italiani avrebbero terminato la loro collaborazione con il team svizzero alla fine del 2023. Un altro capitolo dell'Alfa Romeo in Formula 1 si concluderà ad Abu Dhabi.

L'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha spiegato: "Abbiamo rivalutato la situazione ogni luglio. Per me era chiaro: finché avessi visto un profitto per l'Alfa Romeo, avremmo continuato". E così l'accordo è stato esteso fino alla fine del 2023.

Imparato continua: "Quando siamo tornati nella classe regina nel 2017, avevamo un piano a lungo termine. Nel luglio 2022, abbiamo esteso la partnership con Sauber - sulla base di risultati incoraggianti nella prima metà della stagione, non solo in pista ma anche in termini di marketing. L'Alfa Romeo ha raggiunto una svolta economica, quindi abbiamo dovuto decidere come posizionare il nostro marchio nello sport in futuro".



"L'Alfa Romeo esiste da 112 anni, il mondo è aperto per noi. Dal 2021 abbiamo ripreso a operare con profitto e non ci sentiamo sotto pressione per prendere presto una decisione su come procedere nello sport."



Il marchio automobilistico milanese Alfa Romeo, parte del Gruppo Stellantis, è diventato title sponsor della Sauber nel dicembre 2017: i colori rosso e bianco non solo si adattano perfettamente alla scuderia svizzera, ma anche allo stemma della città natale di Alfa Romeo, Milano. Una vettura completamente rossa, invece, era fuori discussione per l'allora boss del Gruppo Fiat/Chrysler Sergio Marchionne perché sarebbe stata troppo simile alla Ferrari.



All'epoca, Marchionne pensava addirittura di affiancare l'Alfa Romeo alla Sauber e la Maserati alla Haas. Ma il proprietario della scuderia Gene Haas non voleva chiamare le sue auto da corsa Maserati.



Nel 2018, il Gruppo Fiat/Chrysler ha intensificato la collaborazione con il costruttore di auto da corsa di Zurigo: il nome Sauber è scomparso e la squadra corse ha assunto il nome di "Alfa Romeo Racing". L'accordo è durato fino alla fine del 2021 ed è stato poi prorogato due volte di un anno ogni volta.



Se c'è scritto Alfa Romeo, c'è scritto Ferrari: il contratto con FCA stabiliva che la Sauber avrebbe corso con motori Ferrari e che la Ferrari aveva il diritto di occupare un posto nella squadra svizzera. Questo diritto era detenuto da Antonio Giovinazzi, junior Ferrari, fino alla fine del 2021. Questo diritto è scaduto per il 2022. Né Valtteri Bottas né Guanyu Zhou hanno alcun legame con la Ferrari.



Imparato ora dice: "Siamo stati in grado di mettere l'Alfa Romeo in mostra in tutto il mondo, raramente ho visto un tale ritorno sugli investimenti per un impegno nello sport. Questo ha avuto effetti positivi ben oltre il marchio Alfa Romeo, ma piuttosto per l'intero Gruppo Stallantis".



L'Alfa Romeo ha partecipato alla Formula 1 per tre volte: All'inizio degli anni '50, dal 1979 al 1985 e dal 2019 alla fine del 2023. e ora? Jean-Philippe Imparato: "Il motorsport è parte integrante del DNA dell'Alfa Romeo: delizieremo di nuovo i fan, a patto che ci siano le condizioni giuste."



Le auto da corsa C43 di Bottas e Zhou correranno alla finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi con lo slogan "Alfa Romeo nei nostri cuori" e con la stessa livrea nera di Las Vegas.



In termini sportivi, il marchio ha deluso le aspettative. L'apice è stato il sesto posto nella Coppa Costruttori 2022, l'Alfa Romeo è arrivata ottava nel 2019 e nel 2020, nona nel 2021 e attualmente è anche al nono posto.