Addio Alfa Romeo: Porta aberta para o regresso à F1

Em julho de 2022, foi prorrogado um acordo entre a Alfa Romeo e a equipa de corridas Sauber. Mas, mesmo assim, ficou claro que a Sauber se tornaria o parceiro de chassis da Audi e os italianos encerrariam sua cooperação com a equipe suíça no final de 2023. Outro capítulo para a Alfa Romeo na Fórmula 1 chegará ao fim em Abu Dhabi.

O Diretor-Geral da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, explicou: "Reavaliámos a situação todos os meses de julho. Foi claro para mim - desde que eu pudesse ver um lucro para a Alfa Romeo, nós continuaríamos". E assim o acordo foi prolongado até ao final de 2023.

Imparato continua: "Quando regressámos à categoria rainha em 2017, tínhamos um plano a longo prazo. Em julho de 2022, prolongámos a parceria com a Sauber - com base nos resultados encorajadores da primeira metade da época, não só na pista, mas também em termos de marketing. A Alfa Romeo conseguiu agora uma reviravolta económica, pelo que tivemos de decidir como posicionar a nossa marca no desporto no futuro."



"A Alfa Romeo existe há 112 anos, o mundo está aberto para nós. Voltámos a ter lucro desde 2021 e não nos sentimos pressionados a tomar uma decisão em breve sobre como proceder no desporto."



A marca de automóveis milanesa Alfa Romeo, que faz parte do Grupo Stellantis, tornou-se o patrocinador principal da Sauber em dezembro de 2017: as cores vermelha e branca não só se enquadram perfeitamente na equipa de corrida suíça, como também no brasão da cidade natal da Alfa Romeo, Milão. Um carro totalmente vermelho, por outro lado, estava fora de questão para o então patrão do Grupo Fiat/Chrysler, Sergio Marchionne, porque seria demasiado semelhante à Ferrari.



Na altura, Marchionne até planeou colocar a Alfa Romeo com a Sauber e a Maserati com a Haas. Mas o proprietário da equipa de corridas, Gene Haas, não queria chamar Maserati aos seus carros de corrida.



Em 2018, o Grupo Fiat/Chrysler intensificou a sua cooperação com o fabricante de carros de corrida sediado em Zurique: o nome Sauber desapareceu e a equipa de corrida passou a competir como "Alfa Romeo Racing". Este acordo vigorou até ao final de 2021 e foi prorrogado duas vezes por um ano de cada vez.



Se diz Alfa Romeo, diz Ferrari - o contrato com a FCA estipulava que a Sauber correria com motores Ferrari e que a Ferrari tinha o direito de ocupar um lugar na equipa suíça. Este direito foi detido por Antonio Giovinazzi, júnior da Ferrari, até ao final de 2021. Este direito expirou em 2022. Nem Valtteri Bottas nem Guanyu Zhou têm quaisquer ligações à Ferrari.



Imparato afirma agora: "Conseguimos colocar a Alfa Romeo em exposição em todo o mundo, raramente vi um tal retorno do investimento para um compromisso no desporto. Isto teve efeitos positivos muito para além da marca Alfa Romeo, mas sim para todo o Grupo Stallantis".



A Alfa Romeo competiu três vezes na Fórmula 1: No início da década de 1950, de 1979 a 1985 e de 2019 até o final de 2023. e agora? Jean-Philippe Imparato: "O automobilismo é parte integrante do ADN da Alfa Romeo - vamos voltar a deliciar os fãs, desde que as condições sejam adequadas."



Os carros de corrida C43 de Bottas e Zhou vão correr na final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi com o slogan "Alfa Romeo nei nostri cuori" (Alfa Romeo nos nossos corações) e com a mesma pintura preta de Las Vegas.



Em termos desportivos, a marca ficou aquém das expectativas. O destaque foi o sexto lugar na Copa dos Construtores de 2022, a Alfa Romeo ficou em oitavo lugar em 2019 e 2020, em nono em 2021 e atualmente também está em nono lugar.