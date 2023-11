Daniel Ricciardo: "No me lo esperaba"

En Abu Dhabi, la estrella de la Fórmula 1 Daniel Ricciardo habló sobre la reciente carrera en Las Vegas, que no salió según lo previsto. El australiano del equipo AlphaTauri también echó la vista atrás a la temporada actual.

Daniel Ricciardo mostró un buen estado de forma en México y Brasil, y en la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez incluso sumó sus primeros seis puntos del año en el campeonato del mundo en séptima posición. Sin embargo, la última prueba de fuego en Las Vegas resultó ser más difícil. Ricciardo salió desde la 14ª posición de la parrilla y terminó decimocuarto.

Echando la vista atrás, el australiano explica: "No hubo razones particulares por las que no funcionáramos tan bien allí. Pero lo hemos analizado todo y ahora sabemos lo que hicimos mal. Era complicado y, por supuesto, era una pista nueva para todos y sigue siendo un circuito urbano. Estábamos preocupados por el asfalto y las temperaturas".

"Era difícil poner los neumáticos en la ventana de trabajo adecuada. Al final hemos tenido problemas con eso. Y en las salidas y después de las fases del coche de seguridad, tenía la sensación de que derrapábamos un poco más que los demás. Y eso nos retrasó mucho", añadió el piloto de AlphaTauri.

Ricciardo también echó la vista atrás y admitió: "No me lo esperaba en muchos aspectos. No pensaba que seguiría corriendo, y mucho menos tener que pasar por todo lo demás con la lesión en la mano. Pero estoy muy contento de poder volver a correr. Tengo ganas de triunfar y estoy muy motivado. Y probablemente estoy deseando que llegue el primer parón invernal, que espero que pase rápido".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12