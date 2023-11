Daniel Ricciardo : "Je ne m'y attendais pas".

Daniel Ricciardo a montré une bonne forme au Mexique et au Brésil, et a même marqué ses six premiers points au championnat du monde cette année en terminant septième à l'Autódromo Hermanos Rodríguez. La dernière épreuve de force à Las Vegas s'est toutefois avérée plus difficile. Ricciardo est parti de la 14e position et a terminé à la 14e place.

L'Australien explique rétrospectivement : "Il n'y avait pas de raisons particulières pour lesquelles nous n'avons pas réalisé une si bonne performance là-bas. Mais nous avons tout analysé et nous savons maintenant ce que nous avons fait de mal. C'était délicat, et bien sûr, c'était une nouvelle piste pour tout le monde, et c'est aussi un circuit routier. Nous étions préoccupés par l'asphalte et les températures".

"Il était difficile d'avoir les pneus dans la bonne fenêtre de travail. C'est ce que nous avons dû affronter au final. Et lors des départs et après les phases de safety-car, j'ai eu l'impression que nous glissions un peu plus que les autres. Et cela nous a beaucoup retardés", a ajouté le pilote d'AlphaTauri.

Ricciardo est également revenu sur l'année écoulée et a avoué : "Je ne m'y attendais pas à bien des égards. Je ne pensais même pas courir, et encore moins subir tout le reste avec cette blessure à la main. Mais je suis très heureux de pouvoir à nouveau courir. J'ai envie de réussir et je suis très motivé. Et la première pause hivernale m'attend probablement, et je souhaite qu'elle se termine rapidement".

