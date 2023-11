Daniel Ricciardo: "Non me l'aspettavo".

Ad Abu Dhabi, la star della Formula 1 Daniel Ricciardo ha parlato della recente gara di Las Vegas, che non è andata secondo i piani. L'australiano del team AlphaTauri ha anche fatto un bilancio della stagione in corso.

Daniel Ricciardo ha mostrato una buona forma in Messico e in Brasile, e nella gara all'Autódromo Hermanos Rodríguez ha persino ottenuto i suoi primi sei punti mondiali dell'anno al settimo posto. Tuttavia, l'ultima prova di forza a Las Vegas si è rivelata più difficile. Ricciardo è partito dalla quattordicesima posizione in griglia e ha concluso al quattordicesimo posto.

Guardando al passato, l'australiano spiega: "Non ci sono stati motivi particolari per cui non siamo andati così bene. Ma abbiamo analizzato tutto e ora sappiamo cosa abbiamo sbagliato. Era difficile, e naturalmente si trattava di una pista nuova per tutti e ancora un circuito cittadino. Eravamo preoccupati per l'asfalto e le temperature".

"È stato difficile portare gli pneumatici nella giusta finestra di lavoro. Alla fine abbiamo faticato. Nelle partenze e dopo le fasi di safety car, ho avuto la sensazione di scivolare un po' più degli altri. E questo ci ha fatto perdere molto tempo", ha aggiunto il pilota dell'AlphaTauri.

Ricciardo ha anche analizzato l'anno passato e ha ammesso: "Per molti aspetti non me lo aspettavo. Non pensavo che avrei corso, tanto meno che avrei dovuto affrontare tutto il resto con l'infortunio alla mano. Ma sono molto felice di poter gareggiare di nuovo. Sono affamato di successi e molto motivato. E probabilmente non vedo l'ora che arrivi la prima pausa invernale, che spero passi in fretta".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12