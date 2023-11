Daniel Ricciardo: "Não estava à espera disto"

Daniel Ricciardo mostrou uma boa forma no México e no Brasil, e na corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez ele até marcou seus primeiros seis pontos no campeonato mundial do ano em sétimo lugar. No entanto, o mais recente teste de força em Las Vegas provou ser mais difícil. Ricciardo partiu do 14º lugar da grelha e terminou em décimo quarto.

Olhando para trás, o australiano explica: "Não houve razões específicas para não termos tido um desempenho tão bom lá. Mas analisámos tudo e agora sabemos o que fizemos de errado. Era complicado e, claro, era uma pista nova para todos e ainda é um circuito de rua. Estávamos preocupados com o asfalto e com as temperaturas."

"Foi difícil colocar os pneus na janela de trabalho correcta. Acabámos por ter dificuldades com isso. E nas partidas e depois das fases de safety car, tive a sensação de que estávamos a deslizar um pouco mais do que os outros. E isso atrasou-nos muito", acrescentou o piloto da AlphaTauri.

Ricciardo também fez uma retrospetiva do ano passado e admitiu: "Não esperava isso em muitos aspectos. Não pensei que estaria a correr de todo, quanto mais ter de passar por tudo o que aconteceu com a lesão na mão. Mas estou muito feliz por poder voltar a correr. Tenho fome de sucesso e estou muito motivado. E estou provavelmente ansioso pela primeira pausa de inverno, que espero que passe depressa."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12