Adrian Newey : pourquoi Max Verstappen est si fort

L'année 2023 aurait difficilement pu être meilleure pour Red Bull Racing : Coupe des constructeurs défendue avec succès, Max Verstappen champion du monde pour la troisième fois consécutive, 20 courses gagnées sur 22, 18 fois le vainqueur s'appelant Verstappen.

Pour Adrian Newey, le directeur de Red Bull Technology âgé de 64 ans, il s'agit en 2023 des 24e et 25e titres en Formule 1 de pilotes et d'écuries pour lesquels il a assumé la direction technique de la voiture de course. Il dit de Verstappen : "Je peux m'estimer heureux d'avoir travaillé avec des pilotes fabuleux au fil des ans".

"Leurs personnalités diffèrent de manière marquante, par exemple dans leur façon de travailler ou d'aborder leurs tâches, comme les débriefings. Mais ils ont tous une chose en commun - ils conduisent une voiture de course de Formule 1 avec des réserves mentales".

"Ils déconnectent la conduite pure, c'est presque comme s'ils étaient passés en pilotage automatique, pour ensuite réfléchir intensément à la manière dont ils vont utiliser les pneus, à la manière dont la course va évoluer, au moment où ils devront attaquer ou au moment où il vaudra mieux se retenir un peu. Ils ont suffisamment de capacité pour évaluer quels réglages électroniques fins permettraient à la voiture d'être encore plus performante et pour apporter ces modifications. Et Max se distingue particulièrement sur ce point".



"De tous les championnats auxquels j'ai participé au fil du temps, 2023 a certainement été l'un des plus faciles. Au fil des années, nous avons réussi à mettre en place une fabuleuse équipe de techniciens. Et le fait que l'équipe de Red Bull Racing soit restée globalement stable est d'une grande aide pour réussir".



"Nous maintenons une structure organisationnelle horizontale, avec des lignes de communication courtes - et nous sommes très attentifs à offrir aux gens un environnement dans lequel ils prennent plaisir à travailler".