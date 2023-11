Adrian Newey: perché Max Verstappen è così forte

Non poteva andare meglio per la Red Bull Racing nel 2023: Coppa Costruttori difesa con successo, Max Verstappen campione del mondo per la terza volta consecutiva, 20 gare vinte su 22, 18 volte il vincitore è stato Verstappen.

Per Adrian Newey, il 64enne responsabile della tecnologia Red Bull, il 2023 sarà il 24° e 25° titolo di Formula 1 per i piloti e le scuderie di cui è stato direttore tecnico dell'auto da corsa. Di Verstappen dice: "Sono fortunato ad aver lavorato con alcuni piloti favolosi nel corso degli anni".

"Le loro personalità sono nettamente diverse, ad esempio nel modo in cui lavorano o nel modo in cui affrontano i loro compiti, come il debriefing. Ma tutti hanno una cosa in comune: guidano un'auto da corsa di Formula 1 con riserve mentali".

"Disaccoppiano la guida pura, è quasi come se avessero inserito il pilota automatico, e poi pensano bene a come usare le gomme, a come si sta sviluppando la gara, a quando è necessario attaccare o a quando è meglio trattenersi un po'. Hanno una capacità sufficiente per valutare quale messa a punto elettronica potrebbe migliorare ulteriormente la vettura e apportare queste modifiche. E Max eccelle soprattutto in questo campo".



"Di tutti i campionati a cui ho lavorato nel corso degli anni, il 2023 è stato sicuramente uno dei più facili. Nel corso degli anni, siamo riusciti a mettere insieme una favolosa squadra di tecnici. Ed è un grande aiuto per il nostro successo il fatto che il team Red Bull Racing sia rimasto sostanzialmente stabile".



"Manteniamo una struttura organizzativa piatta, con linee di comunicazione brevi, e ci teniamo molto a garantire alle persone un ambiente in cui si divertano a lavorare".