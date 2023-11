Adrian Newey: Porque é que Max Verstappen é tão forte

por Rob La Salle - Automatic translation from German

O ano de 2023 não podia ter corrido melhor para a Red Bull Racing: A Taça dos Construtores defendida com sucesso, Max Verstappen campeão mundial pela terceira vez consecutiva, 20 das 22 corridas ganhas, 18 vezes o vencedor foi Verstappen.

Para Adrian Newey, o chefe da Red Bull Technology, de 64 anos, 2023 será o 24º e 25º títulos de Fórmula 1 para pilotos e equipas de corrida em que foi diretor técnico do carro de corrida. Sobre Verstappen, diz: "Tenho a sorte de ter trabalhado com alguns pilotos fabulosos ao longo dos anos".

"As suas personalidades são marcadamente diferentes, por exemplo, na forma como trabalham ou como abordam as suas tarefas, como o debriefing. Mas todos eles têm uma coisa em comum - conduzem um carro de corrida de Fórmula 1 com reservas mentais."

"Eles dissociam a condução pura, é quase como se tivessem mudado para o piloto automático e depois pensam muito sobre como usar os pneus, como a corrida está a evoluir, quando precisam de atacar ou quando é melhor conter-se um pouco. Têm capacidade suficiente para ponderar que afinação eletrónica tornaria o carro ainda melhor e fazer essas alterações. E o Max destaca-se nesta área em particular".



"De todos os campeonatos em que trabalhei ao longo dos anos, o de 2023 foi certamente um dos mais fáceis. Ao longo dos anos, conseguimos reunir uma equipa fabulosa de técnicos. E é uma grande ajuda para o nosso sucesso que a equipa da Red Bull Racing se tenha mantido bastante estável."



"Mantemos uma estrutura organizacional plana, com linhas de comunicação curtas - e estamos muito interessados em garantir que podemos oferecer às pessoas um ambiente em que elas gostem do seu trabalho."