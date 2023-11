Lando Norris sobre Las Vegas: "La pista está bien"

Lando Norris sufrió un duro accidente en la carrera de Las Vegas, que se saldó con una visita al hospital. Sin embargo, la estrella de McLaren no culpa al circuito urbano.

La carrera en Las Vegas ya había terminado para Lando Norris en la tercera vuelta. Salió volando en la undécima curva y aterrizó en la barrera de la pista en la siguiente curva. Fue trasladado al centro médico y después al hospital, donde fue examinado por precaución antes de regresar al hotel.

Echando la vista atrás, el británico describe así los motivos del accidente: "Fue una combinación de factores lo que lo provocó. El más obvio fue el elevado bache en esa parte de la pista, luego los neumáticos también estaban fríos y además conducíamos con poca distancia al suelo".

"Era la primera vez que estaba detrás de toda una fila de coches, así que tenía mucha menos carga aerodinámica y luego hubo algunas otras pequeñas cosas que hicieron que el bache tuviera un impacto mayor que antes. Debí de golpearlo en un mal ángulo, así que hubo un poco de mala suerte", asegura Norris.

El piloto de McLaren no culpa a la pista: "No es tan frecuente que todas estas cosas ocurran al mismo tiempo, así que si intentara pasar por el mismo sitio que antes, no es inevitable que volviera a ocurrir. Si hubiera estado 30 centímetros más a la izquierda o a la derecha o si hubiera habido un coche menos delante de mí, las cosas podrían haber sido muy diferentes".

"Creo que la pista está bien, no es la mejor pista en la que he pilotado y era el asfalto el que ofrecía menos agarre del que cualquier piloto desearía. Eso juega un papel importante en las carreras, aunque la carrera fue bastante buena", subrayó el piloto de 24 años.

