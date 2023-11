Lando Norris su Las Vegas: "La pista è buona".

Lando Norris ha subito un duro incidente nella gara di Las Vegas, che ha comportato una visita in ospedale. Tuttavia, la star della McLaren non dà la colpa al circuito stradale.

La gara di Las Vegas era già finita per Lando Norris al terzo giro. È volato via all'undicesima curva ed è atterrato sulla barriera della pista nella curva successiva. È stato quindi portato al centro medico e poi in ospedale, dove è stato esaminato per precauzione prima di tornare in albergo.

Ripensandoci, il britannico descrive così le ragioni dell'incidente: "È stata una combinazione di fattori a determinarlo. Il più evidente è stato l'elevato dosso in quella parte del tracciato, poi anche i pneumatici erano freddi e stavamo guidando con una bassa altezza da terra".

"Era la prima volta che mi trovavo dietro a un'intera fila di vetture, quindi avevo molta meno deportanza e poi c'erano altre piccole cose che hanno fatto sì che il dosso avesse un impatto maggiore rispetto a prima. Devo averla colpita con un angolo sbagliato, quindi c'è stata un po' di sfortuna", ha dichiarato Norris.

Il pilota della McLaren non dà la colpa alla pista: "Non capita spesso che tutte queste cose accadano nello stesso momento, quindi se avessi provato a guidare nello stesso modo di prima, non è inevitabile che si ripetesse. Se fossi stato 30 centimetri più a sinistra o a destra o se ci fosse stata una macchina in meno davanti a me, le cose sarebbero potute andare molto diversamente".

"Penso che la pista sia ok, non è la migliore su cui abbia mai guidato e l'asfalto offriva meno grip di quanto qualsiasi pilota vorrebbe. Questo aspetto gioca un ruolo importante nelle gare, anche se la corsa è stata piuttosto buona", ha sottolineato il 24enne.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12