Lando Norris sobre Las Vegas: "A pista é boa"

Lando Norris sofreu um forte acidente na corrida de Las Vegas, que resultou numa visita ao hospital. No entanto, a estrela da McLaren não culpa o circuito de rua.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A corrida em Las Vegas já tinha terminado para Lando Norris na terceira volta. Ele voou na décima primeira curva e aterrou na barreira da pista na curva seguinte. Foi então levado para o centro médico e depois para o hospital, onde foi examinado por precaução antes de regressar ao hotel.

Olhando para trás, o britânico descreve as razões do acidente da seguinte forma: "Foi uma combinação de factores que levou a isso. O mais óbvio foi a elevada inclinação naquela parte da pista, depois os pneus também estavam frios e também estávamos a conduzir com pouca distância ao solo".

"Era a primeira vez que estava atrás de uma fila inteira de carros, por isso tinha muito menos downforce e depois houve mais algumas pequenas coisas que fizeram com que a lomba tivesse um impacto maior do que antes. Devo ter batido num ângulo mau, por isso houve um pouco de azar envolvido", tem a certeza Norris.

O piloto da McLaren não culpa a pista: "Não é muito frequente que todas estas coisas aconteçam ao mesmo tempo, por isso, se eu tentasse conduzir da mesma forma que antes, não é inevitável que voltasse a acontecer. Se tivesse estado 30 centímetros mais à esquerda ou à direita ou se tivesse menos um carro à minha frente, as coisas poderiam ter sido muito diferentes."

"Penso que a pista é boa, não é a melhor pista em que já conduzi e foi o asfalto que ofereceu menos aderência do que qualquer piloto desejaria. Isso desempenha um papel importante na corrida, mesmo que a corrida tenha sido muito boa", enfatizou o piloto de 24 anos.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12