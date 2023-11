McLaren a décidé de se lancer : Jusqu'à fin 2030 avec des unités de propulsion Mercedes

McLaren et Mercedes-Benz ont annoncé que l'équipe de Formule 1 de Woking continuera à utiliser des unités de propulsion de Mercedes-AMG de 2026 à 2030. McLaren sera ainsi la première équipe cliente de la marque pour le nouveau règlement sur les unités d'entraînement à partir de 2026.

McLaren fait confiance aux groupes motopropulseurs de Mercedes-AMG depuis 2021, comme elle l'a fait auparavant de 1995 à 2014. La saison 2026 sera donc la 26e année de collaboration entre les deux marques. Toutes deux se sont engagées et investies dans le sport automobile pendant de nombreuses décennies. Aujourd'hui, elles font partie des écuries de Formule 1 bien établies.

"Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec McLaren Racing au moins jusqu'à la fin de cette décennie. Le caractère à long terme de cet accord reflète notre confiance mutuelle et notre engagement envers notre future stratégie de propulsion. Ensemble, nous nous réjouissons d'entamer l'année 2026 avec un nouvel élan et le début d'une nouvelle ère avec une unité de propulsion innovante en Formule 1", a déclaré Markus Schäfer, Chief Technology Officer et membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG.

"La collaboration avec des équipes clients solides a toujours été un élément important de notre stratégie en sport automobile. Cela présente de nombreux avantages : Elle nous permet de comparer clairement nos concurrents, d'accélérer notre processus d'apprentissage technique et de renforcer notre modèle économique. Depuis 2021, McLaren est un adversaire dur mais loyal, surtout dans la deuxième moitié de cette saison. Les solides performances de McLaren soulignent l'importance d'un approvisionnement transparent et équivalent pour toutes les équipes clientes dans ce sport si nous voulons atteindre l'objectif de dix équipes capables de se battre pour des podiums", explique Toto Wolf, directeur de l'équipe Mercedes.

